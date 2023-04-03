早安世界》清明連假多雲到晴高溫上看30度 6日起中部以北轉濕涼
清明連假多雲到晴高溫上看30度 6日起中部以北轉濕涼
中央氣象局2日表示，清明連假期間天氣大致穩定，各地高溫約攝氏25至30度。6、7日鋒面及東北季風增強，中部以北轉濕涼，雖然這波鋒面降雨範圍廣，但雨量不多，預料對疏解南部水情助益不大。至於路況方面，交通部高速公路局預估3日國道15路段易塞車，高公局建議南部及國5用路人上午9時以前出發，中部用路人中午12時前出發。此外，環保署提醒，3日吹東北風可能挾帶微量境外污染物，台灣中南部空氣品質亮橘燈。（看完整報導）
普發現金6000元登記開始入帳 如果失敗有3招因應
全民普發新台幣6000元首波登記民眾，已陸續收到入帳通知。數位發展部表示，清明節5天連假期間有逾1000萬人普發現金款將透過金融機構入帳，請尚未收到的民眾耐心稍等，直接入帳及首波登記入帳民眾，只要資料帳號無誤，會陸續在4月6日至10日期間完成入帳。若入帳失敗，民眾仍可透過重新登記等3種做法，順利領取6000元。（看完整報導）
民進黨12日正式提名賴清德選總統 國民黨估最晚6月敲定總統人選
下次總統與立法委員選舉將在明年1月舉行，民進黨僅黨主席賴清德一人登記參選，民進黨中執會通過參選人資格審查後，4月12日將正式公告賴清德為執政黨提名的總統參選人，至於立委選舉，民進黨在14個選區有意參選者無法協調，將從4月17日起進行初選民調。於此同時，國民黨定調以徵召方式決定總統候選人，組發會將研擬提名相關辦法提報中常會。黨內人士預估，最晚應會在4月底前提出辦法，總統人選則預計最晚在5月底、6月初確定。（看完整報導）
貿易商挺台灣不再採購宏都拉斯咖啡豆 改從瓜地馬拉進口
在彰化縣員林市開設咖啡器具行的黃文程從事咖啡豆工作超過30年，並推廣咖啡文化，貨源包括世界各地。黃文程表示，30多年前就透過貿易商進口宏都拉斯咖啡豆，政府也派農耕隊協助宏都拉斯發展農業，宏都拉斯的咖啡豆因此能出口到世界各國。隨著宏國跟台灣斷交，為了挺台灣，他不再向宏國採購，改向與台灣有邦交關係的瓜地馬拉購買咖啡豆。（看完整報導）
專題／迎戰極端氣候不看天吃飯 經濟部突破瓶頸抗旱大攻略
極端氣候日益嚴峻，供水不能只看天吃飯。經濟部水利署啟動珍珠串計畫，力拚打通西部各區供水瓶頸，讓「調度」成為最佳抗旱利器，並持續增鑿累計百口以上抗旱水井與工地地下水，儲備作為乾旱救命之用。同時，為因應缺水風險增加，水利署推動再生水與海水淡化廠，科技造水將成為新常態。（看完整報導）
開箱老照片》美籍台東小兒科之父創紀錄 救活600克早產兒
「台東小兒科之父」龍樂德醫師於1984年以二手保溫箱救活一個600公克的早產兒，創下台灣早產兒體重最輕且存活的紀錄。當年這個奄奄一息的小嬰兒送到醫院時，大家都不敢抱任何希望。美籍醫師龍樂德後來因為太高興，打破自己不為新生兒命名的慣例，為女嬰取名「美恩」，意思是「神奇的恩典」。（看完整報導）
日本擬5月8日入境免出示疫苗接種證明 有症狀者採自願PCR
日本政府預計從5月8日起調降COVID-19分類等級等同季節性流感，原則上同日起入境日本旅客將不必再出示疫苗接種證明，已知將在成田等5處機場實施。不過考量到未來仍有必要在邊境監視傳染病，所以針對入境時有發燒或咳嗽等症狀的旅客，正以自願接受PCR檢查進行基因定序為方向進行協調。（看完整報導）
自衛隊石垣駐屯地設距台最近飛彈部隊 日防相：提高對中嚇阻力
日本陸上自衛隊3月16日在沖繩縣石垣島新開設一處基地，部署距台灣最近的飛彈部隊。日本防衛大臣濱田靖一出席相關儀式考量中國近期行為時說，部署部隊就是要提高嚇阻力及應處能力，將做好萬全警戒監視。此外，日本外務大臣林芳正2日與中國外長秦剛會談，林芳正在會中除了提及烏克蘭情勢外，也提到台灣海峽「和平與穩定的重要性」。（看完整報導）
香港集會遊行續增服飾等限制 律師指比中國大陸更苛刻
香港2日有10場遊行集會，香港警方繼先前要求遊行者須掛頸牌後，2日再對遊行活動施加服飾限制，例如在杭州旅港同鄉會主辦的「喜迎杭州第19屆亞運會」集會及遊行中，警方即要求所有參加者穿著大會T恤，身上要有識別貼紙。一名香港律師指出，現在香港政府對遊行集會的要求比中國更為苛刻。（看完整報導）
日本音樂家坂本龍一71歲癌逝 末代皇帝、俘虜等配樂作品享譽國際
音樂家坂本龍一3月28日在東京一家醫院病逝，享壽71歲。他於2020年6月宣布罹患直腸癌，後來癌細胞轉移到肺部等器官。坂本生前以電影配樂享譽國際，為知名電影「俘虜」與「末代皇帝」寫作的配樂廣為流傳，「末代皇帝」更贏得奧斯卡金像獎最佳配樂與葛萊美獎，讓他成為日本第一位拿下美國兩大獎項的音樂人。（看完整報導）
彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
彭政閔在中職的球員生涯長達19年，2019年引退之後轉任球團副領隊，兼任農場主管。中華職棒中信兄弟2日為彭政閔舉辦背號23號引退儀式，為中信兄弟球團第一人。彭政閔表示，背號退休對球員來說是無比榮耀，在場也有很多教練、球員值得這樣的待遇，像是味全龍總教練葉君璋、還在打球的林智勝，以及兄弟資深球員周思齊等人。（看完整報導）
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