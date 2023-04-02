日中外長會談 林芳正提台海和平穩定重要性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）正在中國訪問的日本外務大臣林芳正今天在外長會談提到烏克蘭情勢時，敦促與俄羅斯親近的中國扮演「負責任的角色」，也提到台灣海峽「和平與穩定的重要性」。

另外，日本共同社報導，中國外交部表示，國務委員兼外交部長秦剛在會談中提到台灣問題是「中國核心利益中的核心」，警告日本「不該涉足台灣問題，無論任何形式都不能損害中國主權」。

日本時事通信社報導，林芳正今天上午跟秦剛舉行會談並共進午餐，總計歷時約4小時。

林芳正在會談上要求盡速釋放3月遭中國逮捕的日本男性，及同意讓日本領事前去面會。而針對中國公務船反覆在釣魚台列嶼周邊海域航行，也表達「嚴重憂慮」。

林芳正與秦剛也就雙方在領袖及外長層級繼續進行「緊密意見溝通」，達成一致看法。

這次是林芳正與秦剛的首度面對面會談。林芳正說，日中關係正面臨許多課題與重大的待解事項，「目前處於非常重要的局面」；秦剛則說，將持續推動讓兩國關係跨越困難。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120402