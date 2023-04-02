林芳正會晤秦剛 關注東海局勢促釋放被捕日人

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日本外相林芳正（左）2日上午與中國國務委員兼外長秦剛（右）會談，表達對東海局勢及中俄加強在日本周邊軍事活動的嚴重關切。（左圖中央社檔案照片，右圖中新社）

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（中央社台北2日電）昨天抵達北京展開為期兩天訪問的日本外相林芳正，今天上午與中國國務委員兼外長秦剛會談，林芳正在會中對包括釣魚台在內的東海局勢以及中俄加強在日本周邊軍事活動等表達了嚴重關切。

這是相隔逾3年來，再有日本外相訪問中國。香港星島日報網引述日本放送協會（NHK）報導，林芳正與秦剛會晤時並要求中方早日釋放遭扣押的5名在中國的日本人，包括被指從事間諜活動的日本企業高層。

林芳正也對香港和新疆人權問題表示關注，以及強調台海和平穩定的重要性，並指出日中兩國對地區以至世界的繁榮負有重大責任，期待兩國保持對話，並就人文交流等領域的合作交換意見。

日本外務省表示，林芳正下午將與中國國務院總理李強及中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。

中國外交部發言人毛寧3月27日在例行記者會證實，中方有關部門本月依法對1名日本公民採取了刑事強制措施，進行審查。這名日人「涉嫌從事間諜活動」，違反中國「刑法」、「反間諜法」。

據日媒報導，這名50多歲男子是日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）在中國分公司的幹部。日前在結束外派準備返國前被捕。

林芳正行前，中國國防部發布消息指中日防務部門海空聯絡機制直通電話線路建設完成。分析指出，這是中日關係正趨於改善的積極訊號。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120402