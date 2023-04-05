日月潭螢火蟲季至5月 桃米地區估4月底前數量多

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日月潭螢火蟲季4月、5月登場，日月潭國家風景區管理處呼籲民眾共同守護珍貴螢火蟲生態，遵守不吵鬧喧譁、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害原則，友善維護螢火蟲棲地。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年4月5日

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）日月潭螢火蟲季4月、5月登場，7賞螢據點包含桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南、雙龍，桃米休閒農業區推展協會今天表示，目前桃米地區螢火蟲約2成，估4月中旬到月底數量較多。

日月潭生態資源豐富，每年4月至5月吸引民眾來追逐螢光，潭區周邊有許多賞螢據點，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處與在地協會、私部門合作，推出一系列賞螢結合特色體驗套裝遊程，如SUP體驗、手作DIY、自行車環湖、潭邊野餐等，讓遊客暢玩一整天。

日月潭國家風景區管理處透過新聞稿表示，白天時段可參加桃米社區的魚蝦探索體驗、樹葡萄採果、手作美食，或下午到水社地區騎自行車漫遊、體驗立式划槳和湖畔野餐，還有頭社農村體驗、丹大與潭南地區布農文化體驗、部落巡禮、星空晚會、農產市集等活動。

日管處表示，4月至5月底活動期間，報名參加日月潭轄內相關協會、信義鄉公所等單位主辦的賞螢活動，即可獲得「日月潭螢光優惠券」，內容包含紀念品兌換、店家優惠等，發完為止，周邊旅宿業者、九族文化村也推出優惠方案，適合遊客規劃一整天或2天1夜行程。

日管處提醒，生態環境維護不易，為守護珍貴螢火蟲生態、不過度干擾，請民眾避免自行前往賞螢地點，並與各賞螢主辦單位聯絡，且須遵守「三不一沒有」原則，不吵鬧喧譁、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，共同友善維護螢火蟲棲地。（編輯：黃世雅）1120405