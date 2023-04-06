創新數位學習 黃國禎獲選國科會傑出特約研究員

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（中央社記者許秩維台北6日電）台灣科技大學數位學習與教育研究所講座教授黃國禎提出創新教學策略，研發互動式學習系統，助學生理解和學習抽象觀念，獲選國科會傑出特約研究員。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，黃國禎專精於利用科技將教育內容傳遞給廣泛學習者，於數位學習教育領域擁有豐富研究經驗和卓越成就，曾獲108年師鐸獎；在學術排名上，黃國禎於教育、人文社會科學領域排全台第2，電腦科學領域排全台第3，並獲得111年度國家科學及技術委員會傑出特約研究員殊榮。

黃國禎自民國102年起主持教育部「高中職行動學習輔導計畫」，輔導高中職實施行動學習教學，共輔導404校、5750個班級，進行長期行動化教學；他也將研究成果轉化為實際應用，改良發展直接引導學習法、同儕互評、共享協作平台、專題導向學習法、探究式學習法等12種教學策略。

此外，他也積極進行跨領域研究，與台北醫學大學助理教授張靜宜合作，將數位學習導入醫學及護理教育訓練，開發教學系統，與過去醫護教育採用紙本或講授的教學方式有很大不同，學員能體驗個案發生的情境，並透過系統進行互動與決策演練，增加處理實際個案的能力。

台灣科技大學數位學習與教育研究所所長王嘉瑜指出，黃國禎除具有國際頂尖研究，更積極提出創新教學策略，促進教師教學實務能力；黃國禎在運用虛擬實境技術及遊戲化教育方面有卓越成就，研發互動式學習系統，幫助學生容易理解和學習抽象概念，這些系統的實用性在數位學習領域受到極高評價。（編輯：李錫璋）1120406