更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
首頁 / 生活

陽明山下雪啟動交管 北市警：交通順暢無開罰

2024/1/23 09:47（1/23 10:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受寒流影響，陽明山23日清晨開始下雪，北市警方上午6時啟動第一階段交管，車輛進入管制點需加掛雪鏈才可通行。圖為警政署保安警察大隊第七總隊協助交管情形。（警政署保安警察大隊第七總隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年1月23日
受寒流影響，陽明山23日清晨開始下雪，北市警方上午6時啟動第一階段交管，車輛進入管制點需加掛雪鏈才可通行。圖為警政署保安警察大隊第七總隊協助交管情形。（警政署保安警察大隊第七總隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北23日電）寒流來襲，陽明山今天清晨開始下雪，部分民眾上山追雪，北市警方上午6時起啟動第1階段交通管制，車輛進入管制點需加掛雪鏈才可通行，山上師生上課交通仍順暢。

交通部中央氣象署位於陽明山國家公園的鞍部觀測站發現，今天凌晨0時30分觀測到當地氣溫約攝氏1.5度，出現下雨及冰霰；3時16分氣溫約0.6度，觀測到雨夾雪；5時16分氣溫降至0.1度；6時氣溫0.2度，雨漸歇且雪量累積約1公分。

為因應賞雪人潮、車潮和為防止路面結冰而發生事故，台北市警察局交通警察大隊已預先規劃，若陽明山下雪，將實施3階段交管措施。

北市警方今天告訴中央社記者，上午約6時啟動陽明山第1階段交通管制措施（陽金公路、101甲線至中湖戰備道），管制點包括101甲線與陽金公路口、仰德大道和至誠路口，以及新增格致路、凱旋路口，行經車輛都需加掛雪鏈才能通行。

交通警察大隊指出，由於部分民眾凌晨已先行上山賞雪，目前整體人車流是下山多於上山，且未較平日增加許多，有些駕駛開車到管制點才開始加裝雪鏈，現場警方也會勸導停車位置勿影響車道通行，另外，有些民眾搭乘計程車上山，坐到管制點後則下車改採步行方式，目前尚未有違規開罰狀況。

轄區警方士林分局說，由於多數民眾仍要上班上課，仰德大道車流狀況和平日無太大差異，多數賞雪民眾是聚集到二子坪停車場一帶觀雪，整體山區交通仍為正常、順暢狀況。

警政署保安警察大隊第七總隊發布新聞訊息指出，因清晨5時57分許陽明山鞍部、二子坪和巴拉卡公路下冰霰，保七第四大隊也配合台北市政府各局處啟動第1階段交通管制，分別為二子坪停車場往大屯山助航站口疏處交通，以及101甲線與陽金公路口進行管制。

台北市立格致國中校長詹馨怡說，學校位於仰德大道上，在確認交通安全無虞的前提下，今天讓學生及教職員正常上班、上課。她上午近7時到校時，路口已經擺放交通錐，車流量與平常差不多，沒有明顯壅塞情形。

海拔約250公尺的湖山國小今天同樣正常上班，校長蔡雅芬表示，校園目前氣溫約5度，早上從行義路上山時大致順暢，一路上雖然有下雨，但不至於影響交通安全，老師也照常到校備課。（編輯：管中維）1130123

#陽明山
#寒流
#雪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18