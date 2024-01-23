陽明山下雪啟動交管 北市警：交通順暢無開罰

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北23日電）寒流來襲，陽明山今天清晨開始下雪，部分民眾上山追雪，北市警方上午6時起啟動第1階段交通管制，車輛進入管制點需加掛雪鏈才可通行，山上師生上課交通仍順暢。

交通部中央氣象署位於陽明山國家公園的鞍部觀測站發現，今天凌晨0時30分觀測到當地氣溫約攝氏1.5度，出現下雨及冰霰；3時16分氣溫約0.6度，觀測到雨夾雪；5時16分氣溫降至0.1度；6時氣溫0.2度，雨漸歇且雪量累積約1公分。

為因應賞雪人潮、車潮和為防止路面結冰而發生事故，台北市警察局交通警察大隊已預先規劃，若陽明山下雪，將實施3階段交管措施。

北市警方今天告訴中央社記者，上午約6時啟動陽明山第1階段交通管制措施（陽金公路、101甲線至中湖戰備道），管制點包括101甲線與陽金公路口、仰德大道和至誠路口，以及新增格致路、凱旋路口，行經車輛都需加掛雪鏈才能通行。

交通警察大隊指出，由於部分民眾凌晨已先行上山賞雪，目前整體人車流是下山多於上山，且未較平日增加許多，有些駕駛開車到管制點才開始加裝雪鏈，現場警方也會勸導停車位置勿影響車道通行，另外，有些民眾搭乘計程車上山，坐到管制點後則下車改採步行方式，目前尚未有違規開罰狀況。

轄區警方士林分局說，由於多數民眾仍要上班上課，仰德大道車流狀況和平日無太大差異，多數賞雪民眾是聚集到二子坪停車場一帶觀雪，整體山區交通仍為正常、順暢狀況。

警政署保安警察大隊第七總隊發布新聞訊息指出，因清晨5時57分許陽明山鞍部、二子坪和巴拉卡公路下冰霰，保七第四大隊也配合台北市政府各局處啟動第1階段交通管制，分別為二子坪停車場往大屯山助航站口疏處交通，以及101甲線與陽金公路口進行管制。

台北市立格致國中校長詹馨怡說，學校位於仰德大道上，在確認交通安全無虞的前提下，今天讓學生及教職員正常上班、上課。她上午近7時到校時，路口已經擺放交通錐，車流量與平常差不多，沒有明顯壅塞情形。

海拔約250公尺的湖山國小今天同樣正常上班，校長蔡雅芬表示，校園目前氣溫約5度，早上從行義路上山時大致順暢，一路上雖然有下雨，但不至於影響交通安全，老師也照常到校備課。（編輯：管中維）1130123