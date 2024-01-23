台大打造世界首創AI系統 有助揪出早期胰臟癌

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）胰臟癌因惡性度高、有「癌中之王」稱號，台大團隊打造世界首創人工智慧胰臟癌輔助偵測系統，可判讀電腦斷層影像揪出早期胰臟癌，準確率達9成，有助把握黃金治療時機。

胰臟癌因早期症狀不明顯，且缺乏有效的篩檢方式，診斷時往往多為晚期，甚至已轉移，近年來國內外許多名人，如「時尚老佛爺」香奈兒創意總監卡爾拉格斐、體育主播傅達仁、資深藝人巴戈等都是胰臟癌患者。

尤其胰臟癌擴散速度之快，台大醫院內科部教授廖偉智今天在胰臟癌精準治療記者會中，便以「轉瞬即逝的一線生機」形容，例如有患者在短短4個月內從沒有任何症狀、還有機會治療，演變成第4期的末期胰臟癌，肝臟並出現多處轉移的胰臟癌腫瘤。

廖偉智指出，胰臟癌名列台灣2022年第7大癌症死因，美國預估胰臟癌將在2030年前成為全美第2大癌症死因。

雖然在小於2公分、還未轉移時就確診，治癒率高達8成。廖偉智說明，但過去仰賴電腦斷層（CT）等影像檢查，早期胰臟癌症狀不明顯，有些肉眼難以辨識，高達4成的小於2公分早期胰臟癌在CT上未被發現。

為了解決這個臨床困境，台大醫院與台灣大學跨領域整合，打造世界首創的人工智慧胰臟癌輔助偵測系統，可分析電腦斷層影像（CT）有無胰臟癌並指出腫瘤位置，經全國資料集驗證正確率超過9成、能偵測約8成的小於2公分胰臟癌。

廖偉智會後接受媒體聯訪時解釋，系統是以台大院內超過3000例的資料進行開發，早期胰臟癌腫瘤本身也許看不到，卻會造成周邊胰臟變化，這些變化就是重要線索。

不過，這些線索可能很不明顯，如果沒有仔細看就會忽略，或是經驗不夠充足的醫師，也不見得能夠立刻就聯想到潛藏早期胰臟癌危機。廖偉智強調，所以重點就是要把影像詳細的分析跟標準化，讓訓練出來的模型能夠辨識初期徵兆。

這個人工智慧診斷輔助系統在去年7月已獲衛生福利部食品藥物管理署醫材許可，更獲美國食品藥物管理局 （FDA）認定為「突破性醫療器材」（Breakthrough Device），預定今年於台大醫院正式導入臨床服務。

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廖偉智說，目前最小胰臟癌已找到1公分竹的病例，初期將在台大醫院以自費方式提供服務，費用仍待台北市衛生局審核，未來也會朝申請健保給付的方向努力；就算在其他醫院做的CT報告也適用，因影像報告均已標準格式化，可拿到台大分析，1、2分鐘內就會知道結果。

此外，相關研究成果刊登於知名醫學期刊Radiology，並榮獲北美放射醫學會 （The Radiological Society of North America, RSNA） 選為2023年度影像醫學界最重要研究。（編輯：陳清芳）1130123