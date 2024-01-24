台食品包材檢出永久性化學物高於國際 環團籲禁用

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）環團今天發布國際組織檢測17國、119件食品包材，54%、64件驗出永久性化學物質，台灣驗8件、7件檢出，測出率及超標情況比國際嚴重，呼籲最遲2025年列管、非必要用途禁用。環境部說，已呈報行政院推跨部會管理。

看守台灣協會今天召開線上記者會，發布全球性環保組織「國際污染物消除網絡（IPEN）」於2022年啟動食品包材之全氟烷基物質和多氟烷基物質（PFAS）含量的跨國調查計畫的結果，共檢測17國、119件食品包材（包括包裝/容器），計有64件驗出PFAS，測出率高達54%。

看守台灣協會並說，協會也有參與其中，送出17件台灣樣品，有8件受驗，7件檢測出PFAS，5件的總可萃取有機氟（TEOF）超出用來判斷是否刻意添加PFAS的丹麥標準（20ppm），6件超出較丹麥標準寬鬆的歐盟草案標準（50ppm）。

且其中某容器生產商的植纖餐盒，測出PFAS含量為歐盟草案標準的57倍。以及有2件蛋盒受驗，其中1件測出PFAS，而蛋盒並不需要刻意添加PFAS，可見PFAS會經由廢紙包材的回收、再製成再生紙及其製品時污染資源循環。

看守台灣協會強調，台灣樣品PFAS的測出率及超標情形都比國際調查計畫檢測平均結果還嚴重；訴請政府最遲於2025年全面列管為毒性化學物質，禁用於食品包材、化妝品、紡織品、消防泡沫等非必要用途。

環境部表示，目前國內PFAS的管制，與「持久性有機污染物斯德哥爾摩公約」的規範一致，沒有落後於國際，除與公約接軌，並已規劃推動跨部會「PFAS管理行動計畫（草案）」，112年經過多次研商，並已在行政院「國家化學物質管理會報」上向委員及行政院院長陳建仁報告。

看守台灣協會研究員林奕均說明，PFAS是成員超過1萬2000種的含氟化學物質大家族，並被廣泛使用，包含食品包材、紡織品、化妝品、醫療用品、消防泡沫，以及電子及半導體製程、塑膠製程等工業用途；但在自然環境中難以分解，所以被稱為「永久性化學物質」。

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他並說，PFAS具有一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，可隨著水到處跑，進入生物體干擾荷爾蒙，也會污染環境，且毒性不低，容易在體內累積到導致生理功能失調，甚至致癌的程度。

另外，看守台灣協會也說，這份報告也凸顯國家或區域性的禁止限制管理可產生影響，像是丹麥禁止在食品包材上塗布PFAS，因此丹麥境內麥當勞漢堡包裝紙樣品就未檢出刻意塗布的濃度，其他國家則測出較高濃度的PFAS。（編輯：陳政偉）1130124