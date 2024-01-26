開箱老照片》萬年國會終結

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（中央社網站）1989年（民國78年）1月26日：在激烈的議事抗爭中，立法院院會完成第一屆資深中央民意代表自願退職條例草案的立法程序。主席劉闊才宣布全案無異議通過。

中華民國政府在中國大陸選出第一屆中央民意代表，1949年政府遷台後，中央民意機關包括國民大會、立法院、監察院；大法官第31號解釋文以國家發生變故為由，由第一屆繼續行使職權，形成超過43年未改選的「萬年國會」，也出現垂垂老矣的民代坐輪椅、吊點滴、提尿袋、頻打瞌睡等奇特開會場景。

1972年以後雖定期選出少數增額中央民代，但隨民主化浪潮興起， 1987年解除戒嚴，號稱「民主戰艦」的民進黨增額立委朱高正跳上主席台，一句「老賊」的畫面震撼社會。

1988年「第一屆資深中央民意代表自願退職條例」通過，加上野百合學運要求，這群任期長達43年餘的第一屆中央民意代表於1991年全數走下政治舞台，立法院掀開新頁。

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