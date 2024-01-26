原住民族語能力認證放榜 最長87歲、最小6歲

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）112年度第2次原住民族語言能力認證「初級、中級」測驗今天放榜，各逾3000人合格，不僅有憂心族語斷層而報考的87歲最年長者，還有把握黃金學習時期的最年幼6歲學童。

「原住民族語言發展法」於民國106年公布施行，原住民族委員會持續推動族語傳習、保存、研究及推廣。

原住民族委員會發布新聞指出，112年度第2次原住民族語言能力認證「初級、中級」測驗今天放榜，測驗合格人數分別為初級3377人、中級3001人，考生可至「原住民族語言能力認證網站」查詢測驗成績。

從通過測驗的最年長者與最年幼者來看，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod分析復振族語的趨勢與成果。

他說，長者報考人數逐年增加，這次最年長者為屏東縣文化健康站的87歲考生，因為憂心族語斷層、有著肩負傳承的強烈使命感，所以想取得認證，藉此帶動更多長者及年輕人一起學會用族語。

他也說，這次「中級」認證測驗，最年輕者是高雄市那瑪夏區民生國小的6歲學童溫瑿咘，之前是沉浸式族語教學幼兒園的學生，5歲就已通過初級測驗，今年又通過中級測驗，顯示沉浸式幼兒園掌握幼兒語言學習黃金時期、塑造使用族語的日常環境，確實有效。

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另外，原民會指出，這次測驗增加3人以上可選擇「其他團體」的方式報名，提供家庭、協會、教會等團體組團申請，而台東縣馬當部落文化發展協會及花蓮縣新城鄉公所分別有11人、10人通過族語認證測驗。

原民會補充，測驗成績通知單於1月26日寄發，合格證書預計於3月25日陸續寄送。對測驗成績有疑問者，可填妥成績單背面複查申請表，於2月7日前以掛號郵寄至「10699台北師大郵局第13號信箱，國立台灣師範大學進修推廣學院收」，申請複查。（編輯：管中維）1130126