圍爐餐會、備糧包齊發 助獨居長者享溫暖

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（中央社記者曾以寧台北27日電）為讓萬華區81名獨居長者感受溫暖，天主教失智老人基金會今天舉辦圍爐送暖餐會，讓已久無法聚餐的長者共享年味，永和耕莘醫院更提供160份備糧包給無法到現場的獨居長者。

春節將至又適逢超強寒流，為讓資源匱乏或內心孤寂的獨居長者能享溫暖，天主教失智老人基金會承辦台北市萬華老人服務中心，偕同蘇天財文教基金會、天主教永和耕莘醫院，中午在台北國軍英雄館共同舉辦「萬華獨居長者春節圍爐送暖餐會」。

餐會開始，就由關懷小丑協會帶來龍年祝福，造型亮麗的小丑發送每名長者蘋果氣球，祈福新年平平安安、順順利利。天主教主教團秘書長、神父陳科帶領眾人祈禱後，佳餚饗宴正式開始，現場還有魅力舞蹈團公益關懷團隊，帶來精彩歌舞演出，讓許久無法共同圍爐、聚餐的長者們，吃飽之餘也大飽耳福。

84歲的陳伯伯，獨居在萬華區多年，每天中午都會到萬華老服中心社區食堂與其他長輩共餐、聊天話家常，最喜歡上太極拳課提升健康，光陰如梭一晃眼都10幾年了，今天圍爐中他特別感謝老福中心，讓他有家的感覺。

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「獨老年代來臨，因此你我都可能變成獨居老人」，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，自己今年76歲，家裡也是3名老人。萬華老人中心在現址已經營運40餘年，除長青學苑、團體課程、大腦保健操、慢性病自我管理與節慶活動，就是要鼓勵長輩應多出門，讓自己越老越健康，今年更將搬到開封街福星社宅，持續增加適合長輩身心靈多面向課程。

天主教失智老人社會福利基金會透過新聞稿表示，今天圍爐活動，感謝蘇天財文教基金會捐助本餐會所有費用與紅包，永和耕莘醫院更延續多年慣例，提供160份備糧包給無法來現場參與活動的獨居長者，讓大家可以齊聚一堂、得享安樂。（編輯：方沛清）1130127