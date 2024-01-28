屏東海生館推春節暢玩攻略 20米長藍鯨骨骼下潛吸睛

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（中央社記者余曉涵台北28日電）農曆春節假期即將到來，屏東海生館推出暢玩攻略，除了要讓旅客手機相簿被療癒的海洋藍填滿外，今年新推出常設展「巨鯨之路」更能看到20公尺長藍鯨骨骼下潛姿態標本。

屏東海生館發布新聞稿表示，屏東海生館一直致力於更新館內展示內容，讓民眾每次入館都能有新體驗，今年春節配合藍鯨骨骼展示，同步推出全新沉浸式「鯨豚之洋」大洋池投影，讓民眾彷彿置身於浩瀚大洋間，與這些海中精靈一同優游共舞，感受牠們帶來的震撼之美。

屏東海生館指出，位在深海水域的「微光漂流」展區，透過互動投影將冰海小精靈海天使及發出七彩光芒的櫛水母、硅藻等豐富浮游生物帶到民眾眼前；極地水域「極境漫遊66.5度」互動展區讓旅客穿過冰岩與極光隧道後，便能深入緯度66.5度的冰雪之地，揮手召喚即可出現夢幻極光。

除了有互動裝置，屏東海生館指出，世界水域館前的「海天一色逍遙魷」裝置藝術主角「大王魷魚」以1比1比例大小建造，搭配後方遼闊大海背景，更是海生館夕照必拍景點；位於溫帶水域的海藻森林，透過10公尺高的展缸對比出巨藻林的浩瀚與人類渺小。

屏東海生館表示，今年全新推出常設展「巨鯨之路」藍鯨骨骼標本展在近10公尺高空中，呈現出20公尺長的藍鯨骨骼身軀下潛姿態，而落地展示的頭骨原件更超過4公尺大小。

另外，屏東海生館也推出不少體驗活動，屏東海生館說明，「夜宿海生館」活動，發展至今已有3大展館7個就寢區域，選擇每個館別都有不同行程，讓遊客可以體驗各種樣貌海洋生態。

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從2月至6月開放體驗的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗即日起已開放報名，是全台唯一可近距離餵食企鵝的體驗活動，參加活動的民眾可以體驗1秒踏入南極圈親身感受企鵝生活環境，飼育員也會在一旁指導餵食技巧與分享照護企鵝的日常。

屏東海生館表示，若想一窺海生館後場樣貌，則可以參加「魚你同行」後場探秘體驗，現場感受飼育員於大洋池上方投餵、體驗觸摸水母的滑嫩觸感、目睹鯊魚卵鞘中小鯊魚富有生命力的孵化過程。（編輯：陳仁華）1130128