搶攻觀光旅遊商機 國際酒店品牌進駐新北金山

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（中央社記者余曉涵台北28日電）鎖定台灣觀光旅遊市場，多家國際酒店品牌在COVID-19疫情後進駐，台灣首家凱悅品牌渡假酒店落腳新北金山，預計第3季開幕；台北艾麗酒店宣布與希爾頓格芮精選酒店品牌結盟。

新北金山凱悅渡假酒店發布新聞稿宣布，台灣首家凱悅渡假酒店落腳新北市金山，這也是金山地區首家國際品牌豪華酒店。

新北金山凱悅渡假酒店規劃211間客房與套房，基礎房型15坪起，規劃沙發區與多媒體電視系統、在每間客房皆裝置專屬的冷熱飲水機外，也都有專屬溫泉池。

公共設施方面，包含大眾裸湯、屋頂泳池、健身房與兒童悅趣營，並有全日餐廳、宴會廳與婚禮教堂要搶攻各方面的旅客需求。

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台北艾麗酒店日前宣布與希爾頓集團（Hilton）旗下的希爾頓格芮精選酒店（CurioCollection by Hilton）品牌結盟，以台灣首家希爾頓格芮精選酒店、希爾頓集團在台第4個品牌的身分入駐。

台北艾麗酒店擁有235間客房、La Farfalla義式餐廳及The Terrace大廳酒吧2家餐廳，去年擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，住房率平均高達80%、平均房價達到新台幣6200元左右，今年目標則是希望住房率至85%，年平均房價目標成長至6800元。（編輯：管中維）1130128