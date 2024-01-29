早安世界》謝淑薇大滿貫第8冠到手 澳網包辦雙冠24年來第1人

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謝淑薇女雙混雙摘金 包辦雙冠澳網24年來第1人

台灣網球名將謝淑薇26日才舉起澳網混雙金盃，28日在澳洲網球公開賽中，與比利時搭檔梅丹斯以直落2擊敗烏克蘭的克奇諾與拉脫維亞的奧斯塔朋科，奪得女雙冠軍，不僅締造台將紀錄，也成為澳網近24年來首位包辦混雙、女雙雙冠選手。謝淑薇38歲再登職涯巔峰，回顧從2013年與彭帥攜手拿到首座大滿貫金盃，11年來謝淑薇奪得4座溫網女雙、2座法網、2座澳網（混雙、女雙）共8冠，締造新的「謝淑薇障礙」。（看完整報導）

長榮與機師工會達共識 春節、清明不罷工

桃園市機師職業工會28日晚間發布聲明表示，工會長榮分會與長榮航空公司之間勞資爭議逐項達成協議，並正式簽約；原訂31日勞資協商將不再舉辦，也不會在今年春節、清明節連假舉行罷工。（看完整報導）

寒流影響產量 蛋價29日起產地批發皆漲2元

台北市蛋商公會理事長林天來28日表示，受寒流影響，許多蛋雞因病或太冷無法下蛋，產銷代表綜合考量後決定蛋價29日起再漲2元，產地價漲至42.5元，批發價52元。林天來補充，目前只是部分禽場蛋雞生病、或下蛋率不高，並沒有出現如去年禽流感疫情大規模感染情況，應該不會重演去年蛋荒；也呼籲消費者不用急於搶蛋。（看完整報導）

入境免稅額擬調高至3.5萬元 最快上半年實施

出國買高單價精品包、手錶等，依現行規定，入境每人享免稅額新台幣2萬元，但考量額度已30多年未調整，經參考國內物價漲幅與亞鄰國家標準，財政部內部研擬調高至3.5萬元，預計近期將簽報行政院，最快可望今年上半年以前實施。（看完整報導）

氣溫逐日回暖 1月31日、2月1日各地高溫逾25度

氣象署表示，29日白天起逐日回暖，北部、東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，局部地區可達27、28度。31日、2月1日各地高溫皆達25度以上；2月2、3日東北季風增強，北部高溫略降至21、22度。（看完整報導）

日媒：台積日本二廠擬落腳熊本廠旁 最快2月6日宣布

日媒報導，日本農林水產大臣坂本哲志28日指出，台積電正評估興建的日本第二座工廠將落腳熊本縣菊陽町。台積電董事長劉德音18日談到在日本的第二座工廠時說，還在評估階段，一旦決定興建二廠，預料將生產7奈米到16奈米製程產品。台積電方面最快將在2月6日正式對外宣布二廠地點。（看完整報導）

美國可望取代中國 成為德國最大貿易夥伴

中國多年來是德國最重要的貿易夥伴，不過由於中國經濟疲軟等因素，雙邊貿易額有下滑趨勢，因此美國今年可望取代中國，成為德國最大貿易夥伴。德國聯邦外貿與投資署發布報告指出，中國是德國的第4大出口市場，但重要性正逐漸下降，尤其在汽車、化學品和藥品領域，對中國的出口額大幅下滑。（看完整報導）

韓國首破獲企業高層將美國晶片走私至中國 3年空運144次

韓國財經媒體報導，首爾海關官員逮捕一家公司高階主管，涉嫌將美國製造的半導體晶片走私到中國，自2020年起3年時間以空運向中國運送144次，這是首次破獲利用韓國將外國晶片流入中國的案例。（看完整報導）

日媒：中國在東海防空識別區邊界常態部署艦艇 曾與日護衛艦對峙

中日在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域爭議又起，中國27日稱驅逐非法進入「領海」的日本船隻，日本則稱中國海警船駛入領海。日本宣布，將加派兩艘最新巡邏艦加強海巡。另一方面，日媒報導，中國在包含釣魚台列嶼的東海上空單方面劃設的「防空識別區」（ADIZ）邊界附近海域，已常態部署至少3艘軍艦，甚至曾跟日本護衛艦對峙。（看完整報導）

影／妮可基嫚新劇涉雨傘運動港人看不到 分析：再添自我審查案例

好萊塢女星妮可基嫚主演新劇外籍人士在香港拍攝，劇情背景涉雨傘運動，在港觀眾未能從串流平台看到這部影集；分析認為，這可能是創作自由收緊狀況下，又一樁自我審查案例。美國港人組織香港民主委員會研究員王樂知強調，如果外籍人士確實受到審查，這將向娛樂界傳達一個強烈訊息—「香港不是一個好的商業環境」。（看完整報導）

開箱老照片》台裔愛滋病專家何大一獲頒華光獎章

台裔科學家何大一是1995年「雞尾酒療法」問世的最大功臣，他歷經15年研究，將兩大類現有抗愛滋病藥物組合使用，創造「高效抗逆轉錄病毒治療方法」有效控制病情。隔年「雞尾酒療法」在已開發國家廣泛使用，大幅降低愛滋病死亡率，何大一更因此入選美國「時代」雜誌年度風雲人物。1997年1月29日，何大一抵台，受頒一等華光獎章。（看完整報導）

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