台灣廚餘堆出千座玉山高 國健署推天然食物全利用

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）浪費食物會被雷公打，是許多人從小聽到大的寓言，卻不知光是台灣家庭、餐廳剩食每年能堆出1000座玉山高度，國健署推廣天然食物全利用，不僅增加料理營養價值，還能減少廚餘。

根據環境部2012至2021年統計調查顯示，台灣來自家庭、餐廳、農產品、商品剩食所產生的廚餘回收量，每年平均約達到62.2萬公噸，約需要414.6萬個高度1公尺、容量150公升的廚餘桶盛裝。這些剩食如果堆疊起來，高度約等於千座玉山最高峰。

惜食不能只是將餐盤裡的食物吃光，將食材物盡其用更是現代人不能或缺的「食」力。衛生福利部國民健康署今天舉行記者會，傳授「天然食物全利用」惜食新主張，署長吳昭軍認為，發揮巧思將所有食材入菜，不僅美味依舊，還能攝取多元營養素，同時是減少廚餘好方法。

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多數天然食材的所有部位都有營養價值，可以全部吃下肚。 國民健康署社區健康組長李嘉慧說，以南瓜為例，平時被丟進廚餘桶的南瓜皮有豐富膳食纖維，南瓜籽更是優秀堅果類食物；同樣被視為廚餘的綠色花椰菜葉與菜梗，比花球部位含更多的維生素A、維生素C、膳食纖維等。

至於一般都當廚餘丟掉的白蘿蔔葉，其實富含β-胡蘿蔔素及鈣、鐵等礦物質，主廚鄧玲如推薦將蘿蔔葉可醃成雪裡紅，當作水餃餡料；被削掉、有辛辣味的白蘿蔔皮富含維生素C，還有十字花科蔬菜特有異硫氰酸酯類物質，都具極佳抗氧化能力，建議蘿蔔糕混入白蘿蔔皮製作。（編輯：陳政偉）1130130