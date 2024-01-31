海保署推海洋公民科學5年 累計50計畫探查生態

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（中央社記者張已亷高雄31日電）海洋委員會海洋保育署自2019年啟動海洋公民科學家養成計畫，至今有50個計畫執行中，類別涵蓋逾10種領域，今天公布2023年「解密海洋，看見未來」6個獲選計畫。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿指出，2023年舉辦「解密海洋，看見未來」徵件活動，6個計畫獲選，分別是「珠算不如公民科學家算」、「陸蟹生態守門員」、「海底農廢追追追」、「追尋龍紋鱝的蹤跡」、「漁你我牽起罟網今來」、「啣魚鳥生－台灣海鳥食性調查」。

海保署表示，6個計畫由科學家帶領民眾調查，透過分析回報數據，建置海洋資料庫及加強海洋監測能力，讓民眾有機會投身海洋公民科學及保育領域，帶動國內公民科學發展。

署長黃向文指出，海保署於2019年起，以鯨豚、海龜、珊瑚礁及釣魚等4主題，推出海洋公民科學家養成計畫，2022年提出「台灣海洋公民科學家行動策略」，研擬「支持公民科學發展」、「提昇民眾對於海洋公民科學的認識」、「提昇公民科學資料品質與持續性」、「促進公民科學資料開放與應用」等4策略。

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他補充，2021年海保署與中央研究院生物多樣性研究中心、農業部林業及自然保育署、生物多樣性研究所、林業試驗所、內政部國家公園署、國立台灣博物館等10個單位，成立台灣生物多樣性資訊聯盟，海洋公民科學調查資料擬將納入聯盟資料庫，作為未來施政管理方針。

海保署表示，目前國內海洋公民科學計畫類別涵蓋超過10種不同領域，包含監測台灣珊瑚礁區、紀錄鯨豚類生態、鼓勵潛水員回報鯊魚及魟魚目擊情報等，藉由公民參與科學調查，在不同區域及時間，收集與海洋相關觀察資料。（編輯：陳清芳）1130131