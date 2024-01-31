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民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

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早安世界》3歲童染A流併發腦炎亡 流感將攀高峰157醫院開春節特別門診

2024/1/31 07:30（1/31 09:50 更新）
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疾管署30日公布，單週新增40例流感重症、8例死亡，1名離島3歲女童是今年以來年齡最小死亡個案。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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今晨最新

3歲童染A流併發腦炎亡 流感將攀高峰157醫院開春節特別門診

衛福部疾管署30日公布，單週新增40例流感重症、8例死亡，1名離島3歲女童是今年以來年齡最小死亡個案，無慢性病史、未接種流感疫苗，因併發腦炎過世；預估本週流感攀高峰。另外，疾管署指出，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診，目前共計157家，規劃開設約1165診次。（看完整報導

明揚存放超標30倍架橋劑蓄熱爆炸 相當於154公斤炸藥

明揚公司爆炸釀逾百人傷亡，屏東地檢署偵辦發現，廠內存放超標30倍架橋劑，從現場磚牆破壞狀況推估，爆炸相當於154公斤TNT炸藥，且存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷升高，引發爆炸起火。屏檢30日舉行明揚公司爆炸偵結記者會，依過失致死等罪嫌起訴明揚國際科技公司董事長劉安晧、總經理呂英誠共6名幹部，分別求處有期徒刑5年不等刑期。（看完整報導

假投資連3年居詐騙件數金額第1 常冒用名人身分傳飆股訊息

內政部30日公布民國112年詐騙案件發生數前3名，依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」，其中假投資從110年起，連續3年蟬連詐欺財產損害金額第1名。內政部說，「假投資」初期小有獲利，等民眾加碼投資後，歹徒立即音訊全無，讓民眾辛苦錢一夕間成泡沫。（看完整報導

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 民航局嚴正抗議

中國民航局宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。民航局表示，中國大陸措施與2015年啟動M503航路時，雙方溝通結果有明顯差距，民航局深表遺憾並嚴正抗議。（看完整報導

美公布2023年惡名市場名單 淘寶蝦皮拼多多被點名

美國貿易代表署30日公布去年惡名市場名單，選列39個網路市場與33個實體市場盜版猖獗。其中，中國淘寶、微信、拼多多等，以及7個實體市場再度被點名，蝦皮也在名單之列。過去一年裡，總部位於新加坡的蝦皮大量投資以保護品牌與增強防偽能力，並推動強化主動篩檢、培訓等措施，但在部分平台仍存在大量仿冒商品，也存在回應過慢以及對多次侵權者執法不力。（看完整報導

巧連智紙本停刊將解僱約200人 北市勞動局接獲通報

擁有35年歷史的「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型，台北市勞動局30日表示，巧連智已依法通報將大量解僱約200名員工，將持續關注是否衍生勞資爭議案件。幼兒月刊「巧連智」29日公告，因應環境變遷，將進行事業策略調整和月刊商品轉型，自今年3月起停止受理新訂閱，已訂閱讀者則會持續出刊，直到訂閱到期。（看完整報導

國道客運運價估漲7%至23% 政府擬補貼票價不變

國道客運業者積極爭取近18年未調整的運價，客運公會向交通部公路局提出調漲案，多次修正後，傾向漲幅為7%至23%；公路局30日說，相關調整案未定案，不排除政府補貼，票價不變。客運公會全聯會說明，漲幅已做修正，中長程、短程3排椅國道客運漲幅約23%，短程4排椅漲幅約7%至11%。（看完整報導

未來一週2波東北季風影響 估除夕初一偏濕冷

氣象署30日表示，未來一週有2波東北季風影響，首波2月2日增強，影響時間僅1天、北部高溫略降至攝氏21度；第2波2月6日起增強，不排除達冷氣團等級，除夕（2月9日）、初一（2月10日）偏濕冷。（看完整報導

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？QA一次看

民眾黨不分區立委當選人黃國昌日前提議，將國會現行「委員會雙召委制」改為「單一召委制」，並呼籲藍綠兩黨正視改革議題。召委是什麼？在立法院權責有哪些？為何要提單一召委制？中央社整理相關QA。（看完整報導

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？

量子電腦具有超越目前超級電腦的運算潛力，中央研究院29日發表自研自製的「5位元超導量子電腦」，研究員陳啟東指出，開發成果代表台灣加入世界上少數可自製超導量子電腦國家的行列。量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？中央社整理相關QA帶你看懂。（看完整報導

開箱老照片》良友女籃訪菲 授旗名譽領隊蔣方良

台灣女籃史從民國37年開始，最早的北二女（現中山女高）、純德、良友，堪稱為第一階段的草創期，其中40年12月以蔣方良女士為領隊的國家級女籃代表隊—良友隊成立，多次橫掃韓、日、菲女籃，並激發韓、日女籃企業化經營與急起直追。1952年1月31日，良友女子籃球隊2月初將出訪菲律賓，促進國民外交，參謀總長周至柔在三軍球場授旗，由名譽領隊蔣方良代表接受。（看完整報導

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