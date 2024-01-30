國道客運運價估漲7%至23% 政府擬補貼票價不變

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）國道客運業者積極爭取近18年未調整的運價，客運公會向交通部公路局提出調漲案，多次修正後，傾向漲幅為7%至23%；公路局今天說，相關調整案未定案，不排除政府補貼，票價不變。

中華民國公共汽車客運公會全聯會去年向交通部公路局提出國道客運18項成本和運價檢討，建議國道客運短途路線運價漲3成，中長途路線若為3排椅也漲3成，4排椅漲18%至19%。

根據客運公會全聯會向媒體的說明，漲幅已做修正，中長程、短程3排椅國道客運漲幅約23%，短程4排椅漲幅約7%至11%。

公路局回應，目前國道客運運價調整案，外部委員還有一些意見，並未最後定案，還需要一些補充說明，但有可能仍會採取業者短缺部分，由政府補貼，最終票價不變，民眾不受影響。

公路局說，目前客運營運票價都遠低於成本，以一般市區公車為例，一段票是新台幣15元，事實上若合理反應成本，應該是23元，但這幾年都是由政府補貼價差。

公路局在108年對一般公路客運實施運價補貼，109年納入國道平面端，112年同時對一般公路客運及國道平面端補貼運價差價。（編輯：陳清芳）1130130