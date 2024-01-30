美公布2023年惡名市場名單 淘寶蝦皮拼多多被點名

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（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）美國貿易代表署今天公布2023年惡名市場名單，選列39個網路市場與33個實體市場盜版猖獗。其中，中國淘寶、微信、拼多多等，以及7個實體市場再度被點名，蝦皮也在名單之列。

美國貿易代表署（USTR）今天公布2023年仿冒和盜版惡名市場（Notorious Markets）調查結果，今年有39個網路市場與33個實體市場被列入，被認為參與或協助大量商標仿冒或版權盜版。

今年的名單焦點鎖定在因仿冒商品帶來的潛在健康與安全風險，利用品質低劣的材料，並在避開監管或缺乏安全控制下製造，從而導致產品不合格、無效且具危險性。

貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，仿冒與盜版商品貿易損害勞工、消費者與小型企業，並最終損害美國經濟。今年的名單強調仿冒商品的潛在危險，以及強而有力的執法行動打擊這些商品貿易對於經濟成長非常重要。

仿冒與盜版商品交易損害美國勞工經濟安全，破壞制訂公平與包容性貿易政策工作。惡名昭彰市場名單是一個重要工具，可以敦促私營部門與美國貿易夥伴採取行動打擊這些有害行為。

今年點名中國、越南、印度、菲律賓在內的18國33個實體市場，光是中國就有華強北電子市場、羅湖商業城、北京秀水街、五愛市場等7個市場遭到點名。

報告指出，許多實體假貨市場客流量從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響中顯著復甦，雖然因為疫情旅遊銳減、現場買家減少，讓許多實體店面轉向從線上銷售，但仍有許多賣家採取現場與網路混合銷售方式牟利。

網路市場方面，包括淘寶、敦煌網、拼多多及微信電子商務生態系統，還有雲端儲存服務的百度網盤等，也都再度被點名。

總部位於新加坡的蝦皮雖然過去一年裡，大量投資以保護品牌與增強防偽能力，並推動強化主動篩檢、培訓等措施，但在部分平台仍存在大量仿冒商品，也存在回應過慢以及對多次侵權者的執法不力。

不過，台灣與越南蝦皮是與權利持有人和執法部門加強合作的積極例子，從而減少仿冒商品數量。（編輯：張芷瑄）1130130