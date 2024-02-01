台日機場入境事先確認開跑 旅客：節省很多時間

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）台日合作實施「台日機場入境事先確認」作業今天展開，為期1個月，預計逾6000名旅客可受惠，旅客表示，可省下排隊時間直接通關，把時間留給旅行，導遊也坦言很有幫助。

桃園機場公司業務處副處長修杰麟接受媒體聯訪表示，因應春節旅遊高峰，桃園機場與日本合作，在桃園機場推出「台日入境機場事先確認審查作業」，從2月1日到29日共1個月時間，台灣有3家航空公司配合，分別是中華航空、台灣虎航及星宇航空，飛往日本10個機場12條特定航線。

修杰麟指出，旅客能在桃園機場的出境候機室事先進行入境日本事先確認審查作業，加速抵日之後的通關流程，只要符合前往日本短期停留的旅客，在90天以內都可以在桃機進行申請，未成年小朋友只要有登機證跟護照就能在候機室進行申請作業，預計超過6000名旅客能獲得優惠服務。

帶著老婆與2個小孩出發的陳先生表示，計劃帶著家人到日本去渡假，在抵達候機室時經工作人員提醒才知道有這項措施，覺得非常方便立即申辦，以往在抵達日本後都需要排隊通關再領取行李，花費相當多的時間等待，透過這樣的措施，民眾可以節省好多時間用在旅行上。

導遊黃小姐表示，「當然很有幫助」，抵達日本後最花時間的就是通關，依地區不同大約需要半小時到1小時的時間，如果可以事先在台灣處理相關作業，落地後就可以通關領取行李，前往飯店或直接展開行程，不但方便還能節省許多時間。

計劃飛仙台的施先生表示，很遺憾今天搭乘的班機尚未開始，雖然仙台的通關速度很快，但沒有享受到這項措施總覺得有些可惜，他認為這是很便民的措施。

機場公司說，適用對象為從台灣出發入境日本「短期滯在」的特定航班旅客，在班機起飛前30分鐘停止受理，旅客在適用航班櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國記錄卡，旅客可自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

包含中華航空、星宇航空及台灣虎航等共12航班參與，分別為飛往日本函館、旭川、秋田、山形、福島、小松、花卷、仙台、高松及新潟共10個機場。（編輯：李錫璋）1130201