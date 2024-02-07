桃機春節總運量估116萬人次 單日最高上看逾13萬

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）桃園國際機場公司今天指出，桃機春節疏運從即日起至15日共9天，預估總運量上看116萬人次，8日起連續4天預報出入境攀高峰單日估超過13萬人次。

機場公司下午發布新聞稿表示，桃機春節疏運從即日起至15日共9天，預估總運量上看116萬人次，平均日均量約12.8萬人次，已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年春節日均量的90%。

機場公司指出，第一航廈出境尖峰時段將為清晨5時至下午2時，第二航廈出境尖峰時段將是上午7時至上午9時、晚間10時至晚間11時，提醒旅客可提早3小時抵達機場，出發前也可先向航空公司確認班機狀態。

因應春節疏運，機場公司表示，特別製作圖卡，宣導民眾可先將水、飲料倒掉，並先取出手機、筆電、平板等電子設備，並預先脫下外套、皮帶等金屬物品，同時也不攜帶超過100毫升的液體，加速通關。

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機場公司指出，因應春節旅運需求，8日至14日將增加國道客運班次，民眾可至各國道客運網站查詢；民眾開車到機場，也可預先透過桃機官方網站或下載桃園機場APP，桃園機場LINE也提供機器人智能導引，可即時掌握交通及停車場最新動態。

另外，機場公司提醒赴日旅遊民眾，29日前飛往日本函館、新潟等10處機場，可利用「台日機場入境事先確認」作業，縮短抵日後通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。（編輯：戴光育）1130207