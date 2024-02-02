觀光署提開放移工報告 學者要求更細緻評估

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）旅宿業是否開放移工，勞動部昨天邀集學者討論觀光署所提評估報告。學者認為，報告須更細緻評估，像申請對象應納入一般民宿，薪資條件也應與其他業別比較等，要求再補充。

為了解決旅宿缺工問題，交通部觀光署擬向勞動部申請開放移工，但因開放後可能影響國人就業，引起外界討論。觀光署因此提出評估報告，勞動部昨天也召開學者會議討論報告內容。

據與會人士指出，與會的專家學者要求報告必須有更細緻論述。其中有學者認為，觀光署的評估報告，都是以觀光旅館及一般旅館作為申請對象來評估，但國內旅宿業也包含觀光旅宿跟民宿等，種類繁多。

與會人士表示，觀光旅館跟一般旅宿、民宿有很大差異，如果未來同樣都缺工，缺工型態是否一樣、勞動條件是否一樣都應納入討論，且若要開放申請移工，核配方式也會不一樣。

他舉例，旅宿業座落在觀光區跟都會區也有不同，若是在原鄉地區就可能影響到原住民就業，這都必須更細緻論述。

與會人士也提到，昨天會議許多部會都有參與，其中原住民族委員會也在會中表達反對開放旅宿業聘移工的意見。

另外，在國內許多產業缺工情況下，學者也認為，觀光業薪資雖有提高，但其他產業其實薪資也一直提升，因此觀光署應該與其他業別進行薪資比較，尤其是一般服務業，除了工資外，工時等勞動條件也都必須一併討論。

另一名不願具名的學者則告訴中央社記者，旅宿業要引進移工，應先窮盡洪荒之力，真的沒辦法才開放引進移工，因此業者是否有透過聘請部分工時勞工、職務再設計、分配人力需求等方式解決缺工問題，都應透過評估報告來說明執行方式或成效。

學者說，觀光署評估報告應有更多說明或是證據，若只是一再強調已經加薪，並無法解決外界疑惑。

據了解，昨天出席會議的專家學者都有提出意見，下次是否要再開專家會議討論等，勞動部後續將視觀光署評估報告補充情形來決定。（編輯：吳協昌）1130202