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大專生公部門見習計畫 4月職缺陸續開放

2024/2/3 10:41
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（中央社記者陳至中台北3日電）教育部青年發展署推動「大專生公部門見習計畫」，今年第一梯次（3至4月）職缺已陸續開放，包括總統府、文化部、交通部等，35歲以下的大專在學青年可投履歷。

很多年輕人考慮投入公職考試，事前卻不瞭解公部門的生態，而陷入徬徨。教育部協調政府各單位，民國113年度預計開出650人次的見習機會，第一梯次（4到5月）的職缺已陸續在「RICH職場體驗網」開出。

教育部今天發布新聞稿，介紹112年度見習心得競賽第一名及最佳人氣獎何語芩的經歷。就讀於彰化師範大學輔導與諮商學系的何語芩，希望在課餘期間累積經驗，並瞭解社工部門的工作，因而參與公部門見習。

透過計畫，何語芩在衛生福利部彰化老人養護中心進行200小時的見習體驗，主要擔任老幼共學營隊的老師，帶領及管理小朋友、長輩在營隊的生活，並於課後與家長聯絡。

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何語芩分享，見習讓她瞭解到老師須具備耐心、同理心、溝通技巧等。她也花了許多時間觀摩，學習如何運用媒材與技巧來與孩子及長輩互動，並從中訓練自己的問題解決能力及溝通合作能力。

公部門見習計畫有每小時新台幣183元的見習津貼，學期中每月見習時數固定50小時，可領9150元。見習生屬於勞動基準法第8章規範的「技術生」而非工讀生，以學習為目的，與見習機關無僱傭關係，有投保勞保但不提撥勞工退休金。相關職缺可參考RICH職場體驗網。（編輯：陳政偉）1130203

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