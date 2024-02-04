4日白天高溫中南部上看31度 晚間中部以北局部短暫雨

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（中央社台北4日電）氣象署表示，今天東北季風減弱，白天北部高溫回升，約攝氏26、27度，東半部23至25度，中南部28至31度，近山區有30度以上高溫發生機率，溫暖微熱；鋒面接近，中部以北地區晚起將有局部短暫陣雨。

中央氣象署表示，降雨方面，迎風面東半部及大台北山區有局部短暫陣雨，受中層雲系影響南部地區及澎湖也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲。

氣象署指出，因鋒面逐漸接近，水氣增加，天氣不穩定，金門及馬祖先有局部短暫陣雨或雷雨，晚起中部以北地區亦將轉為有局部短暫陣雨，建議外出攜帶雨具備用。

氣象署表示，鋒面預計在今天入夜後至明天清晨通過台灣，通過前後應留意有局部較大雨勢發生機率。

此外，今日至明晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛應注意路況安全，交通往返留意航班資訊。（編輯：張雅淨）1130204