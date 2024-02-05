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港勤公司招募船員 起薪4.1萬元

2024/2/5 13:52
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（中央社記者余曉涵台北5日電）台灣港務港勤公司今天宣布，今年3月將舉行新進從業船員甄試，招募專業人力加入營運行列，預計招考正取人員13名、備取人員39名，起薪新台幣4萬1000元起。

台灣港務港勤公司為台灣港務股份有限公司100%轉投資公司，主要業務為港口曳船服務、離岸風電及海難救助。

港務港勤公司說，為配合政府綠能政策推動，積極布局風電產業發展與創新港勤運維業務等多角化經營策略，未來因應基隆、台中、高雄、蘇澳等地區業務拓展需要，將在今年3月辦理新進從業船員甄試，招募專業人力加入營運行列。

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港務港勤公司指出，這次甄試將於3月辦理，甄試地點統一安排於高雄考區，甄試類科涵蓋艙面部甲級船員、輪機部甲級船員、艙面部乙級船員、輪機部乙級船員等4類組人員，共計招考正取人員13名、備取人員39名。

港務港勤公司說，新進從業船員薪資福利待遇部分，甲級船員約4萬9000元、乙級船員約4萬1000元，另外，視公司營運情況核發獎金並享職工福利委員會補助等福利。（編輯：陳政偉）1130205

#港務公司
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