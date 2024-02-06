更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北榮住院醫忘年會突倒地 病況穩定可望轉出加護

2024/2/6 17:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北6日電）台北榮民總醫院1名骨科住院醫師1月27日在忘年會表演後突然倒下，緊急裝葉克膜搶救。台北榮總今天表示，這名住院醫師狀況已恢復穩定，預計這2天就可以轉到一般病房。

年關將近，各機關單位舉辦忘年會，台北榮民總醫院1月27日傳出1名骨科住院醫師在忘年會表演後突然倒下， 現場多名醫師協力搶救，迅速送進台北榮總，由院方醫療團隊緊急裝葉克膜搶救。

台北榮民總醫院院長陳威明今天告訴中央社記者，這名骨科住院醫師已經移除輔助人工心臟與插管，整體狀況已經穩定下來，今天下午前往探望，已經可以打招呼說「院長好」並對醫護團隊表達感謝，讓他非常感動。

對於住院醫師病況，陳威明說，預估過兩天就可以轉到一般病房，並會在一般病房讓他休養到完全恢復體力。

陳威明今天稍早也發布院內信給工作人員，說明骨科住院醫師已經可以清楚溝通，也表達「院長好及謝謝同仁幫他忙」，相信這兩天就可以轉出加護病房，朝完全康復之路前進。見證「榮總人救回榮總人」，深深受到感動，感恩大家，也可以放心過個農曆新年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳威明在事發隔天曾告訴媒體，這名醫師忘年會上表演後倒地與飲酒無關，初步研判是非血管性心臟病發作倒地；事發後所有人湧上搶救，所幸舉行忘年會的餐廳就在醫院附近，半小時就送抵醫院，緊急裝葉克膜治療。

陳威明日前表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，醫院各科都有忘年會，慰勞辛苦員工，院方都給予支持。醫護人員平時工作很忙，醫院不斷重申禁止逼酒，絕對不允許長官對下屬強迫喝酒或強逼表演等行為，大家都是非常高興地自願演出。（編輯：陳清芳）1130206

#台北榮總
#台北榮民總醫院
#陳威明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227