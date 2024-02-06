北榮住院醫忘年會突倒地 病況穩定可望轉出加護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北6日電）台北榮民總醫院1名骨科住院醫師1月27日在忘年會表演後突然倒下，緊急裝葉克膜搶救。台北榮總今天表示，這名住院醫師狀況已恢復穩定，預計這2天就可以轉到一般病房。

年關將近，各機關單位舉辦忘年會，台北榮民總醫院1月27日傳出1名骨科住院醫師在忘年會表演後突然倒下， 現場多名醫師協力搶救，迅速送進台北榮總，由院方醫療團隊緊急裝葉克膜搶救。

台北榮民總醫院院長陳威明今天告訴中央社記者，這名骨科住院醫師已經移除輔助人工心臟與插管，整體狀況已經穩定下來，今天下午前往探望，已經可以打招呼說「院長好」並對醫護團隊表達感謝，讓他非常感動。

對於住院醫師病況，陳威明說，預估過兩天就可以轉到一般病房，並會在一般病房讓他休養到完全恢復體力。

陳威明今天稍早也發布院內信給工作人員，說明骨科住院醫師已經可以清楚溝通，也表達「院長好及謝謝同仁幫他忙」，相信這兩天就可以轉出加護病房，朝完全康復之路前進。見證「榮總人救回榮總人」，深深受到感動，感恩大家，也可以放心過個農曆新年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳威明在事發隔天曾告訴媒體，這名醫師忘年會上表演後倒地與飲酒無關，初步研判是非血管性心臟病發作倒地；事發後所有人湧上搶救，所幸舉行忘年會的餐廳就在醫院附近，半小時就送抵醫院，緊急裝葉克膜治療。

陳威明日前表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，醫院各科都有忘年會，慰勞辛苦員工，院方都給予支持。醫護人員平時工作很忙，醫院不斷重申禁止逼酒，絕對不允許長官對下屬強迫喝酒或強逼表演等行為，大家都是非常高興地自願演出。（編輯：陳清芳）1130206