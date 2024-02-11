外籍生當國際學伴 促進中小學生活用英文

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）寒假期間是學習語言關鍵，教育部近年鼓勵來台留學的外籍大專生，當台灣中小學生的「國際學伴」，透過定期線上交流及假期間活動，激發學習興趣，一起來活用英語。

教育部委託台灣大學辦理「國際學伴計畫」，112學年度召募將近700名「大學伴」，服務全國160所中小學、近4000名學童。主要活動方式是定期的課後視訊交流，每一名外籍生會搭配一名台灣籍大專生，協助課程準備，必要時也會幫忙翻譯。

計畫主持人、台灣大學教授吳俊輝表示，參與計畫的大專生都須經過評選與培訓，才會與中小學配對。在學期間，「大學伴」會以英語介紹自己國家的食衣住行等貼近生活的主題外，也會分享文化差異、經濟活動、政治及民生環境等，「小學伴」則是練習將台灣在地的生活與文化，以英語分享與表達。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了線上交流，也會定期舉辦實體活動，例如基隆市尚仁國小這學期歡迎「大學伴」到訪時，就由高年級學生帶領破冰遊戲 Simon says，在英語溝通氛圍下迅速熱絡，低年級的學童則是要勇敢地自我介紹，並簡報自己最愛的校內遊樂設施，並一同體驗桌遊。

教育部表示，今年度計畫增加了更多彈性，在每學期至少10週、總學習時數固定的課程規劃下，夥伴大學與中小學協調更多元開課時段模式；未來將持續挹注數位資源，縮短城鄉落差。（編輯：陳清芳）1130211