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環境議題搭桌遊 角色扮演引導學生反思碳排危機

2024/2/14 09:49（2/14 10:11 更新）
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金車教育基金會推出「碳排危機」桌遊，透過遊戲幫助學生瞭解用餐、開車等日常行為產生的碳排放量，藉由反思引導學生提高環境意識。（金車基金會提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月14日
金車教育基金會推出「碳排危機」桌遊，透過遊戲幫助學生瞭解用餐、開車等日常行為產生的碳排放量，藉由反思引導學生提高環境意識。（金車基金會提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月14日
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（中央社記者許秩維台北14日電）金車教育基金會推出「碳排危機」桌遊，透過遊戲幫助學生瞭解用餐、開車等日常生活行為會產生的碳排放量，藉由反思引導學生提高環境意識，落實友善環境的行動。

金車教育基金會表示，大家或許都有聽過「碳排放」，但碳排放對環境會造成什麼影響，一般人可能沒有感覺，因此基金會和阿普蛙工作室共同開發「碳排危機」桌遊，透過遊戲讓玩家深思「每天的選擇」對自然環境的重要性，進而改變自身行為，甚至影響身邊的人。

在碳排危機桌遊中，玩家需收集「食、衣、住、行、育、樂」等不同類型的生活卡，每張卡都代表不同的生活行為，並產生對應程度的碳排放，每回合結束後，會統計所有玩家製造的總碳排量，依照當回合的產碳量，玩家須抽取機會卡或命運卡，引發對應的環境事件。

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金車基金會指出，藉由這樣的設計，玩家會發現大家習以為常的生活，竟然帶來如此龐大的碳排放量，透過記錄自身產生的碳排放數量，瞭解最終會對世界產生各種影響；遊戲中不可逆的事件，也提醒這些環境威脅是真實存在且由全人類共同承擔的，沒有人能置身事外。

除了開發桌遊，金車基金會也於2023年印製1000套碳排危機的議題式教材（含桌遊及教學資料包），提供給全台中小學和和非營利組織免費申請，累計已擴及178所學校或相關單位，約1.6萬人次使用過碳排危機的議題式教材。（編輯：陳清芳）1130214

#桌遊
#碳排放
#金車教育基金會
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