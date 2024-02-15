阿里山公路、蘇花路廊及屏鵝公路 獲台灣景觀大獎

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部公路局112年度參加「第11屆台灣景觀大獎」評比競賽，阿里山公路、屏鵝公路及蘇花路廊獲景觀大獎。

公路局今天發布新聞稿，112年度參加「第11屆台灣景觀大獎」評比競賽，分別以「森森不息－以三生構築阿里山公路（台18線78k至85k）」獲永續績效類「傑出獎」、「太平洋國家景觀道路-蘇花路廊（蘇澳-東澳段）景觀改善工程規劃設計案」獲風景遊憩類「優質獎」及「屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫」獲設施環境類「佳作」。

公路局指出，台18線78k至85k位於嘉義縣阿里山國家風景區，富有闊葉林、霧林帶優美林相及世代守候土地的「鄒族」居民，是1條兼具生態、景觀、人文的景觀公路，獲獎路段以尊重「生物、生態、生命」的「森森不息－以三生構築阿里山公路」為景觀營造構想，省思大自然與環境間如何邁向生態共融。

公路局表示，藉由隙地整理、模擬種子發芽環境、野地山採、綠資材利用、改良儲水型集水箱涵、種植蜜源植物吸引蝴蝶昆蟲、營造螢火蟲微棲息等景觀軟化手法，創造生態友善空間並建立兼具生態、景觀、人文的景觀公路。

另外，原台9線蘇花公路構築在脊梁山脈臨太平洋側，依山傍海，由於蘇花公路山區路段改善計畫使得原有道路（現台9丁蘇澳-東澳段）車流量大為減少，重新定位為觀光慢活路線。

台9丁蘇花路廊（蘇澳-東澳段）景觀改善工程，將營造焦點回歸環境與生態課題，藉由縮減道路路寬、增加綠帶及多孔隙空間，營造生物棲地及優化環境美質，並提供眺景及休憩空間，除建構1條與自然共融的景觀道路外，也成為民眾公路旅遊的新選擇。

屏鵝公路涵蓋台1線及台26線，沿途環山繞海、風景秀麗，因道路兩側原有電纜線，沿線行道樹須遷就纜線高度修剪，致樹形不佳，遇風災來襲時也影響供電問題。為提升電力電信穩定及道路景觀美質，於111年啟動「屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫」。

公路局表示，透過機關跨域整合及多場會勘溝通協調會議，落實纜線下地及景觀優化工程，打造出天際無限、綠意相隨的示範道路，成為通往恆春半島極具代表性的景觀公路。（編輯：管中維）1130215

交通部公路局東區養護工程分局以「太平洋國家景觀道路蘇花路廊（蘇澳-東澳段）景觀改善工程規劃設計案」，在第11屆台灣景觀大獎中榮獲風景遊憩類優質獎肯定。（公路局提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月15日