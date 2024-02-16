17日全台好天氣 清晨偏冷白天北部高溫26度
2024/2/16 20:37（2/16 21:30 更新）
（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部中央氣象署預報，明天全台好天氣，但清晨偏冷，易有輻射冷卻低溫。
氣象署表示，明天清晨受東北季風及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，比今天清晨降低1、2度，台南以北低溫約攝氏12至14度，宜蘭、花蓮15、16度，高雄、屏東及台東17度。
氣象署說，明天白天起東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，北台灣高溫21至26度，其他地區普遍24至28度，西半部日夜溫差大。
另外，明晚起中部以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130216
延伸閱讀台北燈節17日點亮西門 雙鯉魚與光龍共舞新北平溪天燈主燈亮相 2/24雙龍搶珠展現特色台灣燈會安平燈區遊客找主燈 南市府：每件都是台灣攜手NASA量測空氣品質 2架飛機繞行中南部聖嬰年消退 美氣象局預測：反聖嬰2024下半年恐成形
- 17日全台好天氣 清晨偏冷白天北部高溫26度2024/02/16 20:37
- 2024/02/16 08:18
- 2024/02/15 17:49
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
鋒面通過北台灣短暫轉涼 中南部日夜溫差大