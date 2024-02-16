17日全台好天氣 清晨偏冷白天北部高溫26度

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部中央氣象署預報，明天全台好天氣，但清晨偏冷，易有輻射冷卻低溫。

氣象署表示，明天清晨受東北季風及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，比今天清晨降低1、2度，台南以北低溫約攝氏12至14度，宜蘭、花蓮15、16度，高雄、屏東及台東17度。

氣象署說，明天白天起東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，北台灣高溫21至26度，其他地區普遍24至28度，西半部日夜溫差大。

另外，明晚起中部以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130216