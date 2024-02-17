環境部監測河川水質 揪出高雄養豬場偷排廢水

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）環境部環境管理署監控高雄二仁溪流域上游的養豬畜牧場，發現有養豬場違規排放高濃度廢水，今天會同地方環保局成功查獲養豬場埋暗管排畜牧廢水，後續將依水污法告發裁處。

環境部環境管理署今天發布新聞稿指出，環管署長期運用河川水質測站追蹤河川水質變化，近日監控二仁溪流域上游的養豬畜牧場時，發現高雄市內門區一家畜牧場疑似違規排放高濃度廢水。

環管署表示，環管署經由河川測站分析水質數據發現，高雄市內門區二層橋測站常有水質異常，經往上游溯源追查，發現觀音橋下河道水色異常且散發明顯豬糞尿異味，因此鎖定此畜牧場疑似未全量納管處理廢水並偷排至二仁溪。

環管署指出，今天會同高雄市政府環境保護局成功查獲養豬場埋設暗管排放超標未經妥善處理畜牧廢水，在河道上淤積未經處理的豬糞尿及未妥善處理的廢水都嚴重影響二仁溪流域水質，並發出陣陣惡臭異味，後續將依水污染防治法告發裁處，並限期改善。

環管署表示，養豬場違反水污染防治法相關規定，依法可處新台幣6萬元以上、2000萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停工或停業；必要時，並得廢止其水污染防治許可證（文件）或勒令歇業。

環境管理署呼籲養豬業者，切勿為節省處理費用偷排廢水，造成二仁溪上游流域水質惡化。（編輯：李亨山）1130217