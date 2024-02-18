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台灣燈會安平藝術燈區 過年後首波假日仍湧人潮

2024/2/18 20:45（2/18 21:11 更新）
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2024台灣燈會「安平藝術燈區」春節期間吸引超過300萬人次遊客，適逢農曆年後首波假日，18日晚間人潮依舊不減。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月18日
2024台灣燈會「安平藝術燈區」春節期間吸引超過300萬人次遊客，適逢農曆年後首波假日，18日晚間人潮依舊不減。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月18日
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）2024台灣燈會「安平藝術燈區」在春節連假期間吸引超過300萬人次遊客，農曆年後第1波假日，仍有人潮湧現，無人機空中展演及街頭藝人大匯演，都吸引大批遊客欣賞。

台南市政府今天晚間發布新聞稿指出，1624年的安平是台灣與世界交會起點，400年後，2024年台灣燈會以安平為基地規劃「安平藝術燈區」別具歷史意義，讓遊客在安平的「海風、人文、歷史」中漫步，欣賞30件獨特藝術燈具創作，人因此平靜，宛如媽祖林默娘名字中的「默」，心情隨之「靜默」、寧靜祥和。

市府指出，「安平藝術燈區」春節期間吸引超過300萬人次遊客，年後的第一波假日人潮不減，市府團隊經過2月3日明華園開幕大戲人潮爆湧洗禮，面對人潮已能及時因應，民眾參觀後在社群網站臉書（Facebook）留言，如「覺得主辦單位很用心，廁所很多，而且還蠻乾淨的，甚至流動廁所都有衛生紙」、「佔地算廣，還有清潔人員隨時整理垃圾，逛燈會也沒有很擁擠、很髒亂的感覺」。

市府指出，空中展演於3月10日前每週六、日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，民眾可把握機會前往逛燈會、看空中展演，而此次燈會主燈「龍來台灣」即將於24日在「高鐵燈區」登場，超過300件燈具也正緊鑼密鼓架設、試燈中。（編輯：陳仁華）1130218

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