台灣白蟻家族添成員 興大研究團隊發現2新物種

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）中興大學昆蟲學系教授李後鋒研究團隊發現台灣白蟻又有新物種，今年1月發表「綠島新白蟻」與「白足樹白蟻」2個新物種，研究成果刊登於國際期刊Taiwania。

中興大學今天發布新聞稿表示，白蟻家族又有新成員，追蟻十多年，李後鋒研究團隊於今年1月發表「綠島新白蟻」與「白足樹白蟻」2個新物種；在台灣，已知白蟻家族成員，總共來到5科23種。

李後鋒表示，這項研究成果刊登於國際期刊Taiwania，完成台灣白蟻命名的階段性工作後，預計推動台灣白蟻誌書寫與出版計畫，彙整目前所知白蟻生物學資訊，提供1部台灣白蟻研究全方位指南給研究人員及一般民眾。

多數人對白蟻的印象，是威脅居家環境的害蟲，但李後鋒表示，台灣23種白蟻中，會造成危害的僅占小部分，主要是台灣家白蟻、格斯特家白蟻；台灣山林間分布著多樣白蟻，是大自然中重要分解者，也是生態系中不可或缺角色。

這次發表的「綠島新白蟻」與「白足樹白蟻」，同屬「木白蟻科」，李後鋒說明，木白蟻家族可說是研究難度數一數二高的一群白蟻；困難之處有3大原因，包括比較挑食、蟻巢規模比其他白蟻小、必須釐清100年前的台灣白蟻分類疑點等；至於綠島新白蟻，全世界目前只有綠島才能看到蹤跡。

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目前為昆蟲系博士生的研究團隊成員吳佳倩，她從大學一年級就加入李後鋒實驗室，一路參與多個白蟻物種分類鑑定；雖然對昆蟲人來說，到野外採集找蟲是研究歷程一大樂趣，吳佳倩卻耗費許多時間，坐在顯微鏡前觀察與比較不同白蟻物種，靠著耐心與細心，為台灣的白蟻分類學一再帶來新突破。

還有共同作者蔡經甫，現任國立自然科學博物館生物學組副研究員，從事昆蟲及椿象系統分類學、親緣關係及護幼行為演化的研究工作；過去曾參與白蟻調查採集，對於昆蟲分類學及命名法相當有經驗。（編輯：郭諭儒）1130219