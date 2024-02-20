搶虛擬收視流量商機 7-11攜手網路節目推聯名

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（中央社記者何秀玲台北20日電）統一超商7-ELEVEN今天宣布攜手YouTube網路綜藝節目「木曜4超玩」，鎖定年輕客群，跨領域推出聯名鮮食、糖果等商品，期望將虛擬流量變現，預計帶動相關業績成長1成以上。

7-11表示，以往聯名都與米其林餐廳或五星級飯店合作鮮食商品，讓「一加一大於二」。近年來「粉絲經濟」當道，年輕消費者經常在社群平台與網紅互動，進而促動購買慾望；去年首度與電視實境節目合作，推出相關冷凍食品，並進一步與串流平台Netflix戲劇聯名開發商品，創造市場也帶動銷售成長2成。

根據7-11內部銷售數據顯示，聯名商品自帶話題流量，以18至35歲的學生及年輕上班族為主要購買客層，購買時會考量三大要點，分別為打卡話題性、商品特殊口味及外包裝顏值。

7-11今年與擁有逾200萬訂閱人數的網路實境節目「木曜4超玩」聯手合作，著重在商品口味的開發與創意展現，採取跨產業與跨類別的聯名形式，希望將網路虛擬流量變現金。（編輯：張良知）1130220