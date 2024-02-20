小細胞肺癌治療添利器 健保給付免疫療法續命

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）肺癌是10大癌症死因之首，醫師預估常與菸害相關的小細胞肺癌患者短期內暫無減少可能，由於小細胞肺癌惡性大且易復發，現在免疫療法合併化療納入健保給付，成為續命希望。

據統計，台灣小細胞肺癌約占全體肺癌人數7%，因惡性度高、病程快速，不到1成患者活過5年。台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良今天在記者會表示，台灣非小細胞肺癌診斷人數快速攀升，小細胞肺癌在全體肺癌的占比雖少，但仔細分析確診人數，其實仍然在逐年增加。

賴俊良說，小細胞肺癌的最大危險因子就是抽菸，診間遇到的患者通常都是老菸槍，即使不抽菸也是暴露二手菸環境。雖然台灣菸害防制做得不錯，但立法至今不到30年，成果很難立即呈現在小細胞肺癌新診斷人數，預估數據尚未達最高峰，發生率將持續緩升。

「就像10大惡人中最害」，賴俊良表示，小細胞肺癌不僅病程快速，仍在短短1個月內腫瘤長大1倍，其他肺癌則可能需要6個月才會明顯增加1倍，甚至還有一開始治療效果不錯，卻容易產生抗藥性的特性，復發又面臨無藥可醫困境。

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台灣肺癌學會理事長楊政達說，小細胞肺癌治療數十年無突破性發展，只能傳統化療，直到免疫製劑問世，與化療合併，可有效提高存活時間；以往自費使用估計每年100多萬元藥費，讓病家因經濟負擔而退縮，幸好去年12月起納入健保給付，讓更多患者有機會接受治療。

據國際數據顯示，免疫併用化療，小細胞肺癌患者存活率可以延長超過1年，楊政達表示，符合健保資格民眾每年約300多人，免疫併用化療對於癌症治療效果是過去10年無法想像，可延長生命，未來還有很多新藥正在研發中，希望透過一棒接一棒的藥物治療，改善患者生活品質。（編輯：陳清芳）1130220