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寶二水庫聯通管滲水搶修 暫無影響新竹地區供水

2024/2/20 21:22（2/20 21:43 更新）
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經濟部水利署北區水資源分署表示，日前發現寶二水庫聯通管路於竹83道路里程4k+250處邊坡出現滲水，20日由廠商開挖找到漏水點，將持續進行夜間修復，預計21日中午前可完成，以避免影響新竹地區供水。（北水局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月20日
經濟部水利署北區水資源分署表示，日前發現寶二水庫聯通管路於竹83道路里程4k+250處邊坡出現滲水，20日由廠商開挖找到漏水點，將持續進行夜間修復，預計21日中午前可完成，以避免影響新竹地區供水。（北水局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）北水局說，日前發現寶二水庫聯通管路在竹83線道路里程4k+250處邊坡有滲水，今天找到漏水點進行修復，預計明天中午前可修復完成，新竹地區供水目前暫未受影響。

水利署北區水資源分署副分署長郭耀程向中央社記者表示，日前發現在寶二水庫聯通管路於竹83道路里程4k+250處邊坡出現滲水，懷疑有管路漏水情形，今天由廠商開挖找到漏水點，進行漏水管線修復作業。

郭耀程表示，也與台灣自來水公司加強調度水源供應新竹用水需求，在搶修期間除寶山水庫採22萬噸全量出水外，也增加永和山及石門水庫支援供水約23萬噸，同時協調農水署新竹管理處移撥頭前溪水源，目前新竹民生及產業用水仍有57萬噸尚可維持正常供應。

他說，此外這處的聯通管是寶二水庫輸水至寶山淨水場重要管路，將持續進行夜間修復，預計明天中午前可修復完成，以避免影響供水。

新竹縣寶山鄉寶山路1段埋設的寶二水庫聯通管去年3月間曾爆裂影響供水，一度影響竹市8萬用戶用水，經搶修完成後恢復供水。（編輯：方沛清）1130220

#新竹
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