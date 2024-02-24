平溪天燈節山城壓軸 雙龍主燈陸續升空慶元宵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）2024新北市平溪天燈節今晚在平溪區十分廣場展開，吸睛的焦點為20呎雙龍主燈上升；但為避免17日主燈碰撞、焚燒墜落的意外，晚上採取小天燈與龍珠、主燈，分梯次陸續順利升空。

市府觀旅局今晚表示，「北天燈、南烽炮」為每年台灣的元宵盛事，平溪天燈節第2場活動，晚間在十分廣場舉行，由副市長陳純敬領銜施放雙龍主燈，並以書法寫下「龍年如意、天下太平」的心願。

今年適逢新北市與日本三重縣觀光交流締結合作10週年，雙方藉由平溪天燈串起交流與情誼。三重縣觀光部副部長生川哲也（Narukawa Tetsuya），率團訪台並參加晚間的盛會。

生川哲也在天燈施放前許願，他接受主持人訪問時表示，希望往後台日交流、新北與三重縣的觀光與文化互動，可以更密切。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於17日第1場於平溪國中施放時，曾發生天燈主燈升空過程相互碰撞後，燃燒如火球墜毀意外；觀旅局說，經過研議施放技術與步驟，晚間先施放集體的百盞小天燈，然後施放雙龍搶珠的「珠」天燈，之後，2座龍的主燈再依序施放。

平溪是台灣唯一可合法施放天燈的地方，當現場百盞小天燈集體升空時，眾人驚呼，也有遊客說「好美麗與溫暖，令人感動」。放平溪天燈，象徵著平安與幸褔。（編輯：方沛清）1130224