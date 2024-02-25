自由路上藝術節活動開幕 盼傳遞民主自由思想

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（中央社記者蘇木春台中25日電）今年為鄭南榕逝世35週年、太陽花運動10週年，好民文化行動協會等單位舉辦的「自由路上藝術節」，今天起至4月14日將在台中舉辦，希望將民主、自由思想價值傳遞出去。

好民文化行動協會理事長鍾瀚樞今天表示，活動與台中市新文化協會等單位共同舉辦，以「有影＿知影」為主題，表達台灣威權時代遺留的殘影至今仍未消除，而不同世代的人，必須合力揭露這些充滿陰影的歷史，成為「知影」的人。

藝術節今天在台中市中區南園酒家舉辦開幕活動，會中並豎立蒙眼的前總統蔣介石人型看板，由鍾瀚樞及新文化協會理事長陳彥斌，為蔣介石立牌掛上「走在自由，邁向建國」標語牌，表達移除過去的威權，接著在場參與者也陸續貼上綠絲帶、百合花，代表和平、公義。

活動策展人林芳如接受媒體聯訪時表示，活動目標要讓大家知道，「我們走在自由、邁向建國，要讓國家正常化」，今年活動主視覺遠看像是國旗，但事實上要讓大家知道，中華民國過去的威權統治歷史下，台灣人一直是在反抗中爭取民主與自由，希望透過活動用不同的觀點，讓世人認識過去的故事。

民進黨籍台中市議員黃守達出席活動時說，2024年的大選其實突顯，台灣社會對於過去所發生的威權與暴政經驗，其實已經開始淡忘，很多人越來越覺得這些事情，跟現在的民主無關，也突顯自由路上藝術節轉型正義活動相對重要，要讓更多人了解台灣過去的歷史。

無黨籍台中市議員吳佩芸表示，台灣的民主雖走得不短，但還需要走得更長，這需要很多人不斷透過文字與影像紀錄歷史，讓大家更知道這樣的過程非常不容易，她也感受到時下年輕人使用的社群軟體小紅書、抖音，是中國文攻武赫資訊戰下的過程，也需要時時警惕。

主辦單位表示，藝術節期間有自由講座、電影放映與音樂節等活動，自今天持續到4月14日，相關活動訊息可上臉書粉絲專頁「自由路上藝術節」，或好民文化行動協會官網查詢。（編輯：黃世雅）1130225