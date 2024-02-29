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植樹月贈苗活動3/1開跑 8.4萬餘株163場分送

2024/2/29 14:38
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）3月植樹月將至，林業保育署今天表示，將在林業保育署及全台各地區分署、航遙測分署舉辦共163場免費贈苗活動，共準備8.4萬餘株台灣原生樹種苗木，歡迎民眾索取。

農業部林業及自然保育署發布新聞稿指出，因應3月植樹月，將在全台各地展開163場贈樹苗活動，地點及時間可上網閱覽「植樹月贈苗活動一覽表」（https://url.forest.gov.tw/113tree）。

首場3月1日展開，當天共計3場，由林業保育署宜蘭分署在宜蘭捐血站、花蓮分署在豐濱鄉公所，以及台東分署在關山工作站進行。4月20日為最後一場，由南投分署在福興溫泉遊客中心發送。

林業保育署提醒民眾，各場次活動索取方式不同，有的需持1到3月份紙本或電子發票，規劃以2張或3張發票兌領苗木1株，每人限領苗木株數也不同；也有直接排隊領取，或參加捐血等各式活動才能領苗。

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關於今年贈送的苗木特色，林業保育署說明，都是台灣原生種，並配合不同區域提供地區特色樹種，例如新竹分署提供毛胡枝子等；台中分署提供台灣香檬、土肉桂、鳳凰山茶、華八仙、女貞木；嘉義分署提供過山香、金新木薑子、魚木；花蓮分署提供牛樟等。各地區贈苗也提供各不相同的杜鵑花類及山茶類。

此外，所有苗木都用環保材質包裹土球，請領苗民眾自備環保袋或容器盛裝。（編輯：張雅淨）1130229

#林業保育署
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