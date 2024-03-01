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壓力大或生活作息不正常 年輕人也可能皮蛇上身

2024/3/1 12:47
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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）俗稱皮蛇的帶狀疱疹，發作時痛徹心扉，當事人才能領悟，儘管好發於50歲以上，但工作壓力大、經常熬夜或本身有免疫缺陷的年輕人也可能皮蛇上身，不可掉以輕心。

國際老化聯合會攜手藥廠發起認識帶狀疱疹週，今年邁入第3屆，在2月26日至3月3日間，今天發布新聞稿，提醒民眾認識並了解帶狀疱疹帶來的風險和影響。

「帶狀疱疹」就是俗稱的「皮蛇」，由同樣會引發水痘的「水痘-帶狀疱疹病毒（VZV）」所引發。事實上，幾乎超過50歲的成年人體內皆帶有能導致帶狀疱疹的病毒，台灣人罹患帶狀疱疹的機率和其他國家民眾一樣，每3人就有1人會罹患帶狀疱疹。

值得注意的是，儘管帶狀疱疹算是老年疾病，年齡超過50歲，罹患機率會急遽上升，但生活作息不正常等因素，也可能導致年輕人皮蛇上身，例如台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成的兒子。

黃玉成上午接受媒體電訪強調，年輕人不能掉以輕心，有研究關於飛行員、三班制、醫護等生活作息較為紊亂者，因工作壓力大、經常熬夜，都會影響人體免疫系統，進而增加帶狀疱疹發作機率，此外，本身有免疫缺陷或正在化療患者，也可能發病。

皮疹和水泡是帶狀疱疹的最初病徵，黃玉成指出，有些患者會出現併發症像是神經痛，這種「疱疹後神經痛」後遺症，據統計，會持續至少3個月到好幾年。

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帶狀疱疹患者會感到灼熱、刺痛、感覺異常，而干擾睡眠、影響生活品質，持續不斷的神經痛會造成憂鬱，甚至重度憂鬱症，非常煎熬，且隨著發生部位不同，可能產生相關併發症，包含聽力與視力功能受損，或臉部神經麻痺等。

衛生福利部疾病管制署在網站上提醒，帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者及免疫功能低下族群，包含人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑患者等。接種疫苗可提高免疫力，預防帶狀疱疹及併發症。（編輯：管中維）1130301

#黃玉成
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