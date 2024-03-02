更多編輯台推薦新聞：
影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
文化

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
產經

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

合歡山有下雪機率夜間封路 玉山冰凍成冷冽雪國

2024/3/2 16:04（3/2 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受強烈大陸冷氣團影響搭配充足水氣，玉山群峰處處結冰，彷彿成為雪國。玉山國家公園管理處2日提醒山友應注意保暖、留意天氣變化及步道結冰情形。（山友提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月2日
受強烈大陸冷氣團影響搭配充足水氣，玉山群峰處處結冰，彷彿成為雪國。玉山國家公園管理處2日提醒山友應注意保暖、留意天氣變化及步道結冰情形。（山友提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）合歡山今天降雨夾冰霰，公路局研判3000公尺以上高山路段今夜有固態降水及路面結冰機率，因此台14甲線翠峰至大禹嶺今晚至明晨預警封閉；另外，玉山群峰處處結冰，化身雪國。

強烈大陸冷氣團影響，合歡山今天降雨夾陣陣冰霰，但路面未明顯積雪結冰，省道台14甲線正常通行，不過交通部公路局中區養護工程分局依最新氣象情資研判，海拔3000公尺以上高山路段，夜間氣溫在冰點以下且水氣偏多，有固態降水（雪或冰霰）及路面結冰機率。

中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，為維護用路安全，下午5時至明天上午7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，明天上午視天氣、道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鍊車輛通行，造成不便請用路人見諒。

交通部中央氣象署玉山氣象站今天上午也觀測到下冰珠，玉山群峰彷彿成為雪國，主峰線鐵棚區都有結冰情形，玉山國家公園管理處提醒山友，碎石坡路段上去要穿冰爪，除注意保暖，更要留意天氣變化及步道結冰，務必攜帶雪地裝備並評估風險以確保安全。（編輯：黃世雅）1130302

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署玉山氣象站2日上午觀測到下冰珠，玉山群峰彷彿成為雪國，主峰線鐵棚區都有結冰情形，玉山國家公園管理處提醒山友，碎石坡路段上去要穿冰爪，除注意保暖，更要留意天氣變化及步道結冰，務必攜帶雪地裝備並評估風險以保安全。（山友提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月2日
受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署玉山氣象站2日上午觀測到下冰珠，玉山群峰彷彿成為雪國，主峰線鐵棚區都有結冰情形，玉山國家公園管理處提醒山友，碎石坡路段上去要穿冰爪，除注意保暖，更要留意天氣變化及步道結冰，務必攜帶雪地裝備並評估風險以保安全。（山友提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月2日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.62