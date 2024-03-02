合歡山有下雪機率夜間封路 玉山冰凍成冷冽雪國

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）合歡山今天降雨夾冰霰，公路局研判3000公尺以上高山路段今夜有固態降水及路面結冰機率，因此台14甲線翠峰至大禹嶺今晚至明晨預警封閉；另外，玉山群峰處處結冰，化身雪國。

強烈大陸冷氣團影響，合歡山今天降雨夾陣陣冰霰，但路面未明顯積雪結冰，省道台14甲線正常通行，不過交通部公路局中區養護工程分局依最新氣象情資研判，海拔3000公尺以上高山路段，夜間氣溫在冰點以下且水氣偏多，有固態降水（雪或冰霰）及路面結冰機率。

中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，為維護用路安全，下午5時至明天上午7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，明天上午視天氣、道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鍊車輛通行，造成不便請用路人見諒。

交通部中央氣象署玉山氣象站今天上午也觀測到下冰珠，玉山群峰彷彿成為雪國，主峰線鐵棚區都有結冰情形，玉山國家公園管理處提醒山友，碎石坡路段上去要穿冰爪，除注意保暖，更要留意天氣變化及步道結冰，務必攜帶雪地裝備並評估風險以確保安全。（編輯：黃世雅）1130302