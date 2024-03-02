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台中以北11縣市低溫特報 3日起回暖、6日冷氣團又到

2024/3/2 18:34（3/2 18:53 更新）
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圖為民眾2日不畏低溫前往北市內湖區碧山巖賞櫻。中央社記者王飛華攝　113年3月2日
圖為民眾2日不畏低溫前往北市內湖區碧山巖賞櫻。中央社記者王飛華攝　113年3月2日
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）中央氣象署今天下午發布台中以北11縣市低溫特報，預測強烈大陸冷氣團明天白天起減弱，各地氣溫回升；不過，6日又有一波大陸冷氣團南下，天氣再轉冷。

氣象署預報，今天至明天清晨，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，苗栗以北、宜蘭及外島金門、馬祖低溫探10度以下。

氣象署發布低溫特報及燈號，橙色燈號（非常寒冷）地區，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）地區為台中市，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，明天白天起氣溫回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約20、21度，其他地區約23至26度；降雨趨緩，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，4日氣溫持續回升，各地為多雲到晴好天氣，5日全台高溫普遍可達30度以上，局部近山區或河谷氣溫可能更高。

氣象署預測，6日鋒面通過及大陸冷氣團南下，7日大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣明顯轉冷，低溫約12到14度，其他地區也轉冷，低溫約14到17度，加上華南雲雨區東移水氣偏多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，9日大陸冷氣團才減弱。

另外，氣象署觀測，玉山今天並未降雪，但從上午8時15分起，陸續下冰珠至中午12時45分，累積深度約2公分。（編輯：陳政偉）1130302

受強烈大陸冷氣團影響搭配充足水氣，玉山群峰處處結冰，彷彿成為雪國。玉山國家公園管理處2日提醒山友應注意保暖、留意天氣變化及步道結冰情形。（山友提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月2日
受強烈大陸冷氣團影響搭配充足水氣，玉山群峰處處結冰，彷彿成為雪國。玉山國家公園管理處2日提醒山友應注意保暖、留意天氣變化及步道結冰情形。（山友提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月2日
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#大陸冷氣團
#低溫特報
#華南雲雨區
#中央氣象署
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