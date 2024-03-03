早安世界》巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

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巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日在台北大巨蛋舉行，5局中場時公布本場比賽為台北大巨蛋首場滿場比賽，共3萬7890名觀眾，改寫台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄。巨人隊合計敲出13支安打，秋廣優人單場3安3打點，率領巨人搶下系列賽首勝。針對球迷發現球場4樓位置漏水，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，初判是管線負擔造成接頭滲漏。（看完整報導）

台中以北11縣市低溫特報 3日起回暖、6日冷氣團又到

中央氣象署2日下午發布台中以北11縣市低溫特報，預測強烈大陸冷氣團3日白天起減弱，各地氣溫回升；不過，6日又有一波大陸冷氣團南下，天氣再轉冷。氣象署預報，2日至3日清晨，苗栗以北、宜蘭及外島金門、馬祖低溫探10度以下。（看完整報導）

政院擬提高部分交通違規罰鍰 1200元以下不記點

立委為職業駕駛請命，呼籲調整交通違規記點。行政院預計7日提出草案，將提高部分違規罰鍰，但罰鍰上限在新台幣1200元以下的輕微交通違規不記點。此外，將要求改善行人道，縣市須將醫療院所、學校等行人密集場所周邊，公告指定範圍為行人友善區。（看完整報導）

遭中共監控恐嚇驅逐出境 美駐中記者憶如何挖掘真相

「中國任務：美國駐華記者口述史」一書中文版在台灣出版，作者是曾任CNN北京分社首任社長的齊邁可。書中收錄逾百名美國駐中國記者，自述如何在政權總是遮掩真相的中國報導新聞。記者們形容，監控跟蹤成為中國生活一部分。要順利採訪，需與官方玩貓捉老鼠遊戲，特別是在監控力度驚人的新疆。記者有時要承受無比的焦慮及壓力，甚至人身安全的威脅。（看完整報導）

加薩糧援站逾百死 以色列軍方稱踩踏、聯合國指大量槍傷

加薩市糧食援助站2月29日發生以軍朝巴勒斯坦搶糧群眾開槍，逾100人喪生700人受傷，以軍稱傷亡主要是踩踏與車輾，但探訪加薩醫院的聯合國團隊3月1日通報有大量槍傷。部分在加薩搶糧災難中受傷的巴勒斯坦人表示，他們忙著為家人取得糧食之際，以色列部隊卻對他們開火，形容當時場景可怕又混亂。（看完整報導）

專訪／俄國當局毒殺前KGB幹員 遺孀：蒲亭對台灣也是威脅

前蘇聯情治機關國家安全委員會（KGB）特工李維寧科的遺孀瑪琳娜告訴中央社，不僅是對歐洲，俄羅斯總統蒲亭及其政權對台灣絕對也構成威脅。瑪琳娜認為，台灣情勢一定程度轉移了各界對烏克蘭戰爭的關注。她強調，從蒲亭的角度看，世界上任何區域衝突會帶來好處，因此對台灣來說，蒲亭及其政權絕對是威脅。（看完整報導）

張育成因傷缺陣6到8週 光芒總教練稱傷勢嚴重

MLB官網報導，張育成將缺陣6週到8週，美媒轉述總教練稱傷勢「嚴重」。張育成今年獲得坦帕灣光芒隊小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓；他2月25日剛在熱身賽敲出全壘打，但28日打擊時卻因傷提前退場。光芒隊官網指出，張育成左側斜肌拉傷，核磁共振檢查顯示為嚴重拉傷。（看完整報導）

調查局資通處大火 查無人員疏失北檢簽結

調查局資通安全處去年4月發生火警，起火原因為電氣因素，排除人為因素，為釐清有無人員涉過失刑責，警方函送北檢偵辦。北檢認為全案查無人員疏失、無不法事證，日前簽結。另外，調查局指出，資通安全處推動無紙化作業多年，資料庫位於同棟大樓的地下1樓，當時火警已預防關機，均無受到火損及水損。（看完整報導）

保欣公司進口中國蘇丹紅辣椒粉 劉姓負責人羈押禁見

保欣企業有限公司從中國輸入的紅辣椒原料檢出致癌蘇丹紅，新北地檢署向新北地方法院聲請羈押劉姓公司負責人，新北地院2日下午裁定羈押禁見。新北地檢署1日指揮新北市刑大兵分3路搜索保欣公司，帶回5人，訊後依違反食品安全衛生管理法聲押禁見劉姓公司負責人，其餘4人請回。（看完整報導）

專訪／退休教授熱愛速寫 捷運車廂當畫室乘客變身模特兒

捷運列車緩緩離站，一個微微佝僂的身影甫上車就快步穿梭在乘客中，看到一位正低頭滑手機的紅衣中年女士，這名男子立刻拿起速寫板作畫，短短幾分鐘婦人身影即躍然紙上。這名長者是被稱作捷運畫家的退休教授陳鈞同，他花了許多時間在這不斷移動的「畫室」裡尋覓畫中主角。（看完整報導）

開箱老照片》中美共同防禦條約正式生效

1955年3月3日，外交部長葉公超與美國國務卿杜勒斯，代表兩國政府在中美共同防禦條約議定書上簽字，並互換批准文件，條約正式生效。1979年1月1日台美斷交，中美共同防禦條約隨之終止，台灣的軍事防衛改由美國國會通過的台灣關係法規範。（看完整報導）

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