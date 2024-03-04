氣溫進一步回升 各地多雲到晴花東零星降雨

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（中央社台北4日電）氣象署表示，今天清晨氣溫仍偏低，台南以北、宜花低溫約攝氏12至15度，一早出門請注意保暖，台東及高屏地區清晨低溫約16至18度。

白天溫度進一步回升，桃竹苗高溫約22度，大台北及東半部地區高溫可到24至26度，中南部高溫約26至31度，氣溫偏暖，請適時調整穿著；天氣方面，各地為多雲到晴的天氣，只有花東地區有零星降雨。

今天清晨，中部以北地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為東南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件差，污染物稍易累積；清晨中部以北地區易有低雲或霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部及金門局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1130304