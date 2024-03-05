2024東京國際食品展開幕 高雄9家農企開拓日本市場

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）「2024東京國際食品展」今天在東京國際展示場開幕，高市副市長羅達生率9家農民團體與農企參展；市府農業局表示，今年高雄農產品輸日暢旺，盼透過食品展進一步開拓日本市場。

「2024東京國際食品展」今天在東京國際展示場Tokyo Big Sight開幕，高雄市政府今年依舊不缺席，由羅達生率領轄內9家深具外銷潛力的農民團體與農企業組成「高雄物產館」參展，希望成為台灣農產市場躍進外銷市場的起點。

羅達生表示，市府多年輔導高雄蜜棗外銷，成功打開日本、加拿大、星馬、港澳、中國等海外市場，近年更拓展到法國、韓國等地，期待今年躍上亞洲最大食品展盛會，配合日本東京電視購物頻道強力放送，讓高雄農產整體外銷量更勝去年。

今年高雄9家農民團體及農企業參展，包括旗山果菜運銷合作社、加洲果菜運銷合作社、春上香運銷合作社、大樹蜂產品運銷合作社、芳境果菜運銷合作社、匯通果菜生產合作社、一鳴生技農園、文誠蜂蜜及陳稼莊自然農業有限公司。

農業局今天發布新聞稿表示，此次參展代表皆為年輕農民，顯示市府推動農二代返鄉，籌組型農大聯盟讓年輕農民發揮所長；此外，匯通果菜合作社為燕巢區最大外銷供果園，克服用藥及採後處理，將蜜棗外銷韓國，此次參展預期可創銷售佳績。

農業局指出，今年度高雄農產品輸日暢旺，希望透過食品展會進一步開拓日本市場；旗山果菜合作社預計今年將出口香蕉逾1000公噸、鳳梨逾500公噸，加洲果菜合作社則與日本通路洽談外銷高雄洋蔥。

此外，大樹蜂產品合作社將與日本通路洽談蜂王乳販售，芳境果菜合作社所產玉荷包、鳳梨等鮮果也有日本業者洽談詢價，文誠蜂蜜則透過東京電視台購物頻道販售蜂蜜禮盒，訂單滿滿。

農業局表示，近年高雄鳳梨、荔枝、香蕉等皆穩定外銷，今年持續以「高雄首選」品牌參加波灣國際食品展及東京國際食品展，也在日本各大超市鮮果連鎖店及東京電視購物頻道行銷，拓展高雄農產在日本能見度，提高海外市佔率。（編輯：陳仁華）1130305