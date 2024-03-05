更多編輯台推薦新聞：
蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

2024東京國際食品展開幕 高雄9家農企開拓日本市場

2024/3/5 13:02（3/6 09:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024東京國際食品展5日在東京國際展示場開幕，高雄市副市長羅達生（前右3）率9家農民團體與農企參展。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月5日
2024東京國際食品展5日在東京國際展示場開幕，高雄市副市長羅達生（前右3）率9家農民團體與農企參展。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）「2024東京國際食品展」今天在東京國際展示場開幕，高市副市長羅達生率9家農民團體與農企參展；市府農業局表示，今年高雄農產品輸日暢旺，盼透過食品展進一步開拓日本市場。

「2024東京國際食品展」今天在東京國際展示場Tokyo Big Sight開幕，高雄市政府今年依舊不缺席，由羅達生率領轄內9家深具外銷潛力的農民團體與農企業組成「高雄物產館」參展，希望成為台灣農產市場躍進外銷市場的起點。

羅達生表示，市府多年輔導高雄蜜棗外銷，成功打開日本、加拿大、星馬、港澳、中國等海外市場，近年更拓展到法國、韓國等地，期待今年躍上亞洲最大食品展盛會，配合日本東京電視購物頻道強力放送，讓高雄農產整體外銷量更勝去年。

今年高雄9家農民團體及農企業參展，包括旗山果菜運銷合作社、加洲果菜運銷合作社、春上香運銷合作社、大樹蜂產品運銷合作社、芳境果菜運銷合作社、匯通果菜生產合作社、一鳴生技農園、文誠蜂蜜及陳稼莊自然農業有限公司。

農業局今天發布新聞稿表示，此次參展代表皆為年輕農民，顯示市府推動農二代返鄉，籌組型農大聯盟讓年輕農民發揮所長；此外，匯通果菜合作社為燕巢區最大外銷供果園，克服用藥及採後處理，將蜜棗外銷韓國，此次參展預期可創銷售佳績。

農業局指出，今年度高雄農產品輸日暢旺，希望透過食品展會進一步開拓日本市場；旗山果菜合作社預計今年將出口香蕉逾1000公噸、鳳梨逾500公噸，加洲果菜合作社則與日本通路洽談外銷高雄洋蔥。

此外，大樹蜂產品合作社將與日本通路洽談蜂王乳販售，芳境果菜合作社所產玉荷包、鳳梨等鮮果也有日本業者洽談詢價，文誠蜂蜜則透過東京電視台購物頻道販售蜂蜜禮盒，訂單滿滿。

農業局表示，近年高雄鳳梨、荔枝、香蕉等皆穩定外銷，今年持續以「高雄首選」品牌參加波灣國際食品展及東京國際食品展，也在日本各大超市鮮果連鎖店及東京電視購物頻道行銷，拓展高雄農產在日本能見度，提高海外市佔率。（編輯：陳仁華）1130305

#日本
#羅達生
#高雄市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.212