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南高雄醫療升級 高壓氧與傷口治療中心揭牌

2024/3/6 14:11
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（中央社記者林巧璉高雄6日電）小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」今天揭牌，院長郭昭宏表示，今天起南高雄需要高壓氧治療的病患，不再舟車勞頓至北高，經醫師評估後，即可在港醫接受治療。

小港醫院今天舉辦「高壓氧暨先進傷口治療中心」開幕啟動典禮，小港醫院在高市最南端，鄰近中鋼、中油、台電等傳統石化鋼鐵產業園區。

小港醫院指出，高壓氧可快速提高體內含氧量度並促進血管生成，活化缺氧不健全組織，臨床上能幫助傷口癒合與組織修復。以手指遭機具壓砸傷為例，受傷後血液循環損傷嚴重，易造成腫脹及壞死，甚至截肢風險；術後搭配治療挽救更多受損組織，並加速傷口癒合。

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小港醫院整形外科主任劉宗憲表示，可用於氣體中毒，傷口輔助治療、突發性耳聾等外，也可視情況加壓至更大壓力治療潛水伕病或急性空氣栓塞。提供病患更完整及全面性的傷口照護，小港鄰近地區居民不用舟車勞頓跑到市中心治療。

小港醫院指出，中心內匯集多種傷口治療儀器，更導入智能化個案管理系統。病患在家即可藉由照片與團隊溝通傷口情況，未來可配合健保署「在宅醫療」政策，提升就醫可近性。（編輯：郭諭儒）1130306

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