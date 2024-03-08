全聯大潤發合體賣五金 首家生活百貨落腳高雄

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（中央社記者曾智怡高雄8日電）全聯自2022年併購大潤發以來，雙方首度合體開設「生活百貨」新店型，首站插旗高雄前鎮區。該門市除了既有生鮮、乾貨等品項外，導入大潤發修繕五金、騎士用品等，整體生活用品類貨架數較全聯既有門市增加15%。

高雄前鎮廣東三店將在明天開幕，全聯總經理蔡篤昌、大潤發總經理陸晏德今天同台現身，蔡篤昌表示，有別於過往與無印良品、迪卡儂合作複合店，此次亮點在於導入大潤發生活用品，總品項數達3366個，包含季節節令、文具、廚房修繕五金、電材五金、騎士用品及祭祀用品等6大類，超過百座貨架規模。

該門市位於高雄光華商圈，周圍涵蓋學區、住宅及商業區，賣場面積達430坪，為全台面積第10大門市，總販售品項近1萬5000項，與全聯門市既有結構相比，其生活用品貨架數占比提高至5成，增加約15%。

蔡篤昌指出，在地化、流通性、選擇性是大潤發選品3大參考指標，尤其相關在地經營經驗極具參考價值。例如該門市即有比對鄰近大潤發鳳山店客層結構與消費偏好，發現鳳山店購買非食品類客群集中於30到59歲，並以廚房餐具、居家收納、清潔用具及汽機車百貨為重點銷售類別。

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蔡篤昌不諱言，市區外圍超市面對嚴酷競爭，紛紛轉型成生鮮五金百貨賣場，全聯除了既有生鮮、乾貨外，此次再補強五金結構，以及導入旅行箱、鍋具等高單價商品，勢必可衝高單店營業額。

全聯目前全台有超過1160間門市，現已成消費者「最大的冰箱」。蔡篤昌強調，全聯不只要當「最大的冰箱」，也要成為家家戶戶「最方便的大倉庫」，未來將視銷售情況微調大潤發品項，並據此評估展店可能。（編輯：潘羿菁）1130308