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環團、學生扮演回收商 籲提高軟塑膠清除處理費

2024/3/9 14:33（3/9 15:09 更新）
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平板塑膠包材（軟塑膠）是政府公告應回收項目，環團與國中師生扮演回收商，9日呼籲政府應調高回收清除處理費率，讓業者願意收購。中央社記者吳欣紜攝 113年3月9日
平板塑膠包材（軟塑膠）是政府公告應回收項目，環團與國中師生扮演回收商，9日呼籲政府應調高回收清除處理費率，讓業者願意收購。中央社記者吳欣紜攝 113年3月9日
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（中央社記者吳欣紜台北9日電）平板塑膠包材（軟塑膠）是政府公告應回收項目，環團與國中師生扮演回收商，透過實際行動發現平板塑膠包材回收成本高昂，籲政府應調高回收清除處理費率，讓業者願意收購。

「平板塑膠容器」或「薄片塑膠」的塑膠托盤與包裝盒常被用來盛裝生鮮食品，看守台灣協會、荒野保護協會與國中師生合作，展開驗證平板包材回收成本的行動，並於今天召開記者會發布成果。

帶領學生參與行動的國中老師蔡文華表示，學生在學校都會進行資源回收，但卻發現平板塑膠包材是應回收的項目，學校卻要求學生直接丟到垃圾桶，因此利用寒假期間帶領學生扮演基層回收商或清運業者的角色，了解這些業者如果收受平板包材的話必須付出多少成本，也觀察過程中所發現的問題。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，這個行動請三峽與土城的兩個社區回收站收集兩個星期的平板包材，然後以一輛車斗加長型的3.5噸貨車運到校區，在師生與環團共17人參與下進行細分類、量體積、秤重、打包與記錄，並以一輛3.5噸貨車運到桃園八德區的一家從事分類打包的回收廠變賣。

謝和霖表示，當時實際變賣金額是143元，若當天有更充分時間分類出裝滿一車斗的數量頂多也只能變賣264元，若計入油錢、清運人力還有車輛購置的成本等，整個清運成本總共1257元，在這樣的運距下，環境部訂定的補貼費率及處理端基本收購盤價每公斤應至少要再增加6.4元，且這還未考量到考量到貯存與分類成本。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩說，這次行動結果明顯顯示，給予平板塑膠包材回收商的補貼費率並不夠支付回收商的人力、運輸設備以及空間成本，把這些成本加起來後，必須大幅提高該補貼費率，同時需要提高向生產商徵收的回收清除處理費率，才不會讓資源回收管理基金虧本。

對於環團訴求，環境部資源循環署賴瑩瑩今天接受媒體聯訪表示，平板塑膠包材回收確實比其他容器要花較多人力成本，由於平板包材類的輕薄特性，目前已經有研議增加回收補貼費跟回收清除處理費用，預計今年中提高，盼能提高業者回收意願。（編輯：陳政偉）1130309

#台灣協會
#環團
#荒野保護協會
#謝和霖
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