嘉義長庚骨科ERAS療程 整合照護加速術後康復

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義長庚醫院近日針對肩關節開刀患者，提供術後加速康復（ERAS）療程，結合麻醉科醫師、復健科醫師、物理治療師等提供病人完善照護；高姓病患說，他參加ERAS療程，手術後當天就出院。

嘉義長庚醫院今天召開記者會，介紹術後加速康復（Enhanced Recovery After Surgery，ERAS）療程對肩關節開刀患者的幫助。

運動醫學科醫師郭亮增告訴中央社記者，ERAS是由個案管師統籌，結合麻醉科醫師、復健科醫師、物理治療師、營養師等多元專業，讓病人到門診就診至手術後出院的整個過程中提供優質照護，減少術後併發症，加速病人身體機能康復。

肩關節開刀患者高姓民眾出席記者會說，因為長期肩傷嚴重影響生活品質，但又擔心術後需長時間康復，決定接受肩關節手術，並選擇術後ERAS照護模式；從門診診斷到出院追蹤，都享受不間斷照護，術後併發症風險也大幅降低，令人他驚訝的是，開完手術當天就順利出院了。

郭亮增表示，他也是ERAS的受益者；在一次意外中受傷，需要接受肩關節手術，親身體驗ERAS優勢，術後12小時就可出院，術後30小時就站在醫學會講台上，分享他的ERAS成果。

嘉義長庚醫院副院長林俊良說，ERAS照護模式將逐漸推廣至外科各科，提供患者完整及良好照護，患者就不用自己再去找營養師、復健科醫師諮詢與治療。（編輯：陳仁華）1130311