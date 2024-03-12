6成長輩活動量未達標 銀髮健身俱樂部專業協助

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）要活就要動，運動尤其對銀髮族更重要，據統計，台灣超過6成長者每週身體活動量未達標，國健署提醒，運動可改善老年人心血管疾病死亡率等風險，籲善用鄰近銀髮健身俱樂部。

今年71歲的程奶奶今天出席衛生福利部國民健康署記者會，神采奕奕、健步如飛的她，不說很難想像，1年前的她是蹲下爬不起來一族，「以前只能用坐式馬桶，現在蹲的也沒問題」，改善程奶奶下肢肌力的幫手就是銀髮健身俱樂部。

「銀髮健身俱樂部」透過運動指導員分享教學歷程外，並提供專業協助，讓長輩建立可達成的運動目標。國健署社區健康組長李嘉慧說，當長輩踏進銀髮健身俱樂部，將進行功能評估 （ICOPE） 與異常者複評，設計專屬運動介入，以不同強度運動課程，促進長者身體健康，逆轉衰弱。

李嘉慧表示，截至112年底銀髮健身俱樂部據點服務達3萬多人，9成以上長輩自覺精神及肌力有明顯正向的改善，甚至還有銀髮健身俱樂部加值提供物理治療師、中醫師、藥師、護理師慢病管理、營養諮詢等服務，或與高齡運動志工合作，建立工讀生制度，促進高齡就業。

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台灣長輩多不愛動，教育部體育署112年運動現況調查有答案．發現近4成長者沒有規律運動；國健署國民健康訪問調查也顯示，65歲以上年齡層每週身體活動量符合世界衛生組織建議標準百分比僅約4成，換句話說，超過6成長輩沒做到每週至少150至300分鐘中等強度有氧身體活動。

國健署長吳昭軍呼籲，65歲以上民眾踴躍前往就近銀髮健身俱樂部據點，參與肌力、肌耐力以及柔軟度訓練等運動課程，達到預防或延緩失能。規劃110年至114年布建288處銀髮健身俱樂部據點，截至112年已布建128處據點，今年將再布建36處據點。（編輯：李亨山）1130312